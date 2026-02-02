Dos encapuchados cometen un nuevo robo de casi 300 gafas en una óptica de Torrevieja

Menos de una semana después de sufrir dos asaltos en la pedanía ilicitana de La Marina y en la localidad murciana de Los Alcázares, la compañía Óptica Óptima fue víctima la madrugada de ayer de otro robo en uno de los dos establecimientos que tiene abiertos en Torrevieja. El botín está pendiente de ser cuantificado por el comercio asaltado una vez haga el inventario, pero se estima que puede ascender a varias decenas de miles de euros porque estiman que han podido sustraer entre 250 y 300 gafas de conocidas marcas, cuyo precio es más elevado, incluso de mil euros en algunos casos, según fuentes cercanas al caso.

Como sucedió la semana anterior, los asaltantes -dos como en los anteriores robos- apenas han necesitado tan solo unos dos minutos para apoderarse de un botín de gafas de gran valor y huir antes de la llegada de las Fuerzas de Seguridad.

Los ladrones arrancaron la persiana de seguridad y rompieron un cristal para entrar en la óptica. / INFORMACIÓN

Este tercer robo se produjo poco después de las tres de la madrugada en el establecimiento de Óptica Óptima en el centro comercial de Torremarina en Torrevieja. Aunque aparentemente los ladrones lo tenían difícil por las medidas implantadas por la cadena de ópticas para hacer frente a los asaltos que sufre durante los últimos años, los delincuentes arrancaron la parte inferior de la persiana de seguridad y a continuación rompieron con una maza u otro objeto contundente un cristal para acceder al interior.

Alarma activada

La alarma del local se activó, pero dos ladrones han tenido tiempo más que suficiente para ir vaciando los expositores de gafas y una vez se han apoderado de unas 250 gafas aproximadamente se han dado a la fuga.

Los ladrones, además de ir encapuchados para que no se les vea la cara en las grabaciones del sistema de videovigilancia, llevaban guantes para dificultar su identificación por huellas.

Así dejaron los expositores de gafas en Torrevieja. / INFORMACIÓN

La Guardia Civil mantiene abierta una investigación para tratar de identificar a los autores de los tres últimos robos cometidos en establecimientos de la cadena Óptica Óptima. Fuentes de la compañía aseguran que la Guardia Civil ha reforzado la vigilancia sobre las ópticas de la cadena dada la oleada de robos sufrida en menos de una semana.

Noticias relacionadas

En el local de La Marina, además del asalto nocturno ocurrido el martes de la semana pasada, el viernes sufrieron otro robo cuando el local estaba abierto. Dos parejas entraron como clientes y tras ser descubiertos cuando se llevaban gafas se marcharon del lugar pese a los intentos de los empleados de evitarlo. No obstante, un testigo facilitó la matrícula del coche de los ladrones y la Guardia Civil les detuvo. Se alojaban en un camping de Guardamar y el domingo pasaron a disposición judicial en Elche.