La Policía Nacional libera a 16 mujeres en un chalé de Alicante y detiene a once personas por explotación sexual

La Policía Nacional ha detenido a once personas al desmantelar una trama de explotación sexual de mujeres que operaba en un chalé de Alicante y ha liberado a 16 jóvenes, seis de las cuales han declarado en calidad de testigos protegidas. Las víctimas dormían hacinadas en literas en un sótano y los responsables de la trama ofertaban servicios sexuales las 24 horas del día, aunque en teoría tenían un horario todos los días de la semana.

El cuarenta por ciento de las ganancias por los servicios sexuales se lo quedaban los arrestados, según la investigación policial. El servicio de una hora lo cobraban a 100 euros, importe del que debían entregar 40, y si el cliente pedía droga debían avisar a una chica para vendérsela.

La operación ha sido realizada el pasado diciembre por el Grupo I de la Unidad contra las Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (UCRIF) de Alicante y se puso en marcha en abril del pasado año tras recibir información sobre la posible explotación sexual de mujeres en un chalé situado cerca del Hogar Provincial de Alicante. Tras la operación un juzgado ha acordado, a solicitud de la UCRIF, la clausura de la casa de citas.

Cuatro responsables

Los arrestados, entre los que figuran cuatro personas como principales responsables y siete mujeres que les ayudaban a controlar el ejercicio de la prostitución en el chalé, fueron acusados por la Policía Nacional, según el grado de participación de cada uno, de los delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, prostitución, contra los derechos de los trabajadores, contra la salud pública y organización criminal.

La Policía se dispone a realizar la entrada y registro de uno de los dos domicilios inspeccionados en Alicante. / INFORMACIÓN

Todos ellos quedaron en libertad provisional por este causa, aunque uno de ellos ingresó en prisión porque tenía en vigor una reclamación judicial para cumplir una condena pendiente por hechos similares ocurridos en la provincia.

Las pesquisas realizadas por los investigadores de la UCRIF, en las que colaboró inicialmente una testigo protegida y luego se sumaron cinco víctimas más, desvelaron que la trama, dirigida por un clan familiar, tenía en cierto modo retenidas a mujeres, especialmente de Sudamérica, y además de prestar servicios sexuales también vendían droga y medicamentos contra la disfunción eréctil, según fuentes próximas a la investigación policial.

Captación

La trama captaba a mujeres tanto en España como en sus países de origen en Sudamérica. La Policía acusa a los responsables de aprovecharse de la situación económica precaria de las víctimas y de su situación administrativa en España. Los presuntos explotadores les decían que iban a ganar mucho dinero y cuando volaban desde sus países hasta Madrid eran recogidas por uno de los responsables y trasladadas directamente al chalé de Alicante.

De acuerdo a los datos aportados por las testigos protegidas, las mujeres estaban en el sótano y cuando iban clientes al chalé subían varias para que pudieran elegir. No podían rechazar a ningún cliente y tenían que prostituirse incluso durante el periodo de menstruación.

La Policía se dispone a realizar la entrada y registro de uno de los dos domicilios inspeccionados en Alicante. / INFORMACIÓN

El sótano donde estaban las mujeres carecía de ventilación y de cuarto de baño, que estaba arriba. Aunque había 16 camas en literas, en ocasiones hubo hasta 25 mujeres hacinadas en el sótano. Antes de las diez de la mañana tenían que asearse y su horario de trabajo era de lunes a sábado de 12:30 horas a tres de la madrugada. Los domingos trabajaban desde las siete de la tarde hasta las tres de la madrugada y fuera de dichos horarios también ofertaban disponibilidad en las páginas webs y de anuncios donde se anunciaban.

Noticias relacionadas

La Policía sitúa al frente de la trama a un matrimonio y a un hijo de ellos con su novia. Además de realizar las once detenciones, los investigadores realizaron un registro en el chalé donde eran explotadas sexualmente las mujeres y en la casa donde vivía el matrimonio considerado como responsable del entramado. Los agentes intervinieron en los registros un coche de alta gama, 4,41 gramos de «tusi» o cocaína rosa, cerca de 7.000 euros en efectivo, pastillas contra la disfunción eréctil, teléfonos móviles y libros de contabilidad, entre otros efectos.