Seis detenidos de un grupo que asaltaba gasolineras, bares y estancos de Alicante y Valencia

La Guardia Civil ha detenido a seis varones de entre 22 y 33 años, todos ellos con numerosos antecedentes, como presuntos autores de casi una veintena de robos con fuerza cometidos en establecimientos de las provincias de Alicante y Valencia.

La operación ha permitido esclarecer delitos cometidos en las localidades de Villena, Salinas, Banyeres de Mariola, Cocentaina y Castalla, así como en las valencianas de El Saler, Catarroja y Alfafar.

Las investigaciones se iniciaron en el mes de noviembre del pasado año tras detectarse un incremento de robos con fuerza en establecimientos hosteleros, estaciones de servicio y expendedurías de tabaco en ambas provincias, algunos de los cuales fueron asaltados en reiteradas ocasiones. Con el fin de frenar esta actividad delictiva, las Áreas de Investigación del Puesto Principal de Villena y del Puesto de Sax pusieron en marcha una operación para identificar y detener a los autores.

El grupo criminal centraba su actividad en locales de hostelería, gasolineras y estancos, de donde sustraían dinero en efectivo y tabaco que posteriormente distribuían en otros establecimientos afines a sus lugares de residencia.

Para la ejecución de los robos, estacionaban los vehículos en zonas ocultas y se desplazaban a pie por los municipios. Accedían a los locales mediante la realización de butrones o la rotura de puertas y ventanas, llevándose consigo las cajas registradoras y los productos tabacaleros.

Durante el mes de diciembre, uno de los investigadores, encontrándose fuera de servicio en el municipio de Salinas, logró identificar uno de los vehículos utilizados por el grupo, así como a uno de sus integrantes, lo que supuso un avance clave en el desarrollo de la investigación.

Gracias al conocimiento del "modus operandi" del grupo, en la noche del 12 de enero, una patrulla del Puesto de la Guardia Civil de Sax sorprendió a tres varones cuando cometían un robo con fuerza mediante un butrón en una estación de servicio de Salinas. Tras acceder al interior, sustrajeron productos de tabaco valorados en unos 3.500 euros.

Al percatarse de la presencia policial, los autores emprendieron la huida en un vehículo que había sido sustraído previamente en la localidad valenciana de El Saler, siendo finalmente interceptados y detenidos por los agentes. En esta actuación se logró recuperar tanto el tabaco sustraído como el vehículo robado.

En días posteriores se procedió a la detención de otros tres individuos vinculados con la organización criminal.

El grupo contaba con una clara distribución de roles. El líder se encargaba de la obtención y conducción de los vehículos utilizados en los robos, mientras que el resto de los miembros participaban en función de su disponibilidad y de la ubicación de los establecimientos. La mayoría de los detenidos residían en la localidad albaceteña de Caudete, mientras que otros integrantes se encontraban afincados en la valenciana de Ontinyent.

A los detenidos, según su grado de participación, se les imputan 16 delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico, un delito de pertenencia a organización criminal, un delito de robo o hurto de uso de vehículo, un delito de atentado contra agente de la autoridad y un delito de apropiación indebida por el alquiler de un vehículo no devuelto a su legítimo propietario. Todos ellos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente, quedando en libertad con medidas cautelares a la espera de juicio.