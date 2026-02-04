Dos detenidos por robo en las colas de migrantes en el Consulado de Argelia en Alicante por la regularización
La Policía Nacional detiene a un argelino por agredir y sustraer un móvil a un compatriota que también ha sido arrestado por robar a otro joven
La única incidencia destacada este miércoles de la nueva jornada de colas de migrantes que están colapsando el Consulado de Argelia en Alicante para firmar un poder para pedir en su país el certificado de antecedentes penales para la regularización ha sido la detención por parte de la Policía Nacional de dos jóvenes argelinos acusados de robar a compatriotas.
La intervención de la Policía Nacional se ha producido cuando uno de los agentes desplegados en el dispositivo de seguridad ha sido requerido sobre las diez de la mañana en la zona de las colas de migrantes por un ciudadano argelino. Esta persona le ha explicado al policía que un compatriota que estaba allí esperando en una de las colas le había agredido el día anterior y le había sustraído su teléfono móvil.
La Policía Nacional ha procedido a la identificación y detención del hombre denunciado, de 29 años, como presunto autor de un delito de robo con violencia.
Sin embargo, la actuación policial no ha concluido con este arresto. Mientras sucedía esta detención, un tercer inmigrante argelino se ha dirigido a la Policía para comunicarle que la persona que había denunciado ser víctima de un robo con violencia, de 27 años, le sustrajo a principios de enero un teléfono móvil valorado en 200 euros, hecho que fue denunciado en la Comandancia de la Guardia Civil de Valencia. Por ello, también ha sido detenido el primer denunciante por la Policía como autor de un delito leve de hurto.
