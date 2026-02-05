La Polícía Nacional salva la vida a un niño de tres años que se estaba asfixiando en Alicante

Agentes de la Policía Nacional han logrado salvar la vida en Alicante a un niño de tres años que presentaba dificultades para respirar y no respondía a los estímulos. El menor se encontraba en brazos de su madre cuando fue atendido por los agentes, quienes actuaron con rapidez y lograron estabilizarlo hasta la llegada de los servicios sanitarios.

Los hechos ocurrieron en la calle Médico Pascual Pérez de Alicante, cuando dos agentes fuera de servicio se encontraban en la puerta de la Comisaría de Distrito Centro y observaron en la vía pública a una mujer muy nerviosa con un niño en brazos solicitando auxilio, ya que se estaba asfixiando.

Los policías situaron rápidamente al niño sobre el capó de un vehículo policial que se encontraba allí estacionado y comenzaron a examinarlo con el fin de averiguar qué le sucedía.

Al comprobar que el menor se encontraba inmóvil, con los labios amoratados, sin mostrar signos de reacción y con dificultad para respirar, los agentes exploraron sus vías respiratorias y detectaron que la lengua estaba inflamada y en una posición anormal, impidiéndole el paso del aire.

Vías respiratorias

Ante esta situación, los agentes llevaron a cabo maniobras para despejar las vías respiratorias y facilitar la respiración, momento en que el niño comenzó a reaccionar, recuperando progresivamente la respiración y el nivel de conciencia.

Mientras esperaban la llegada de los servicios sanitarios, los policías colocaron al niño en posición lateral de seguridad y estuvieron estimulándolo para mantenerlo estable y pendientes de que no volviera a producirse la misma situación.

A los pocos minutos se personó en el lugar una dotación sanitaria y tras una primera exploración del menor, fue trasladado junto a su madre al Hospital Universitario de Sant Joan, donde permaneció unas horas en observación hasta que finalmente fue dado de alta.

La madre del pequeño se mostró muy agradecida con los policías por la asistencia a su hijo mientras se estaba asfixiando.

Formación para salvar vidas

Desde la Comisaría Provincial resaltan que la labor de los agentes de la Policía Nacional no solo se refleja a nivel profesional en relación a la prevención y persecución de la delincuencia, sino también a nivel humanitario, actuando en cualquier momento y lugar en el que el ciudadano lo necesite.

Para ello mantienen una constante formación a lo largo de toda su carrera profesional, asistiendo a cursos de reanimación cardiopulmonar, así como de uso de desfibriladores, siendo de sumo interés tanto a nivel profesional como personal, consiguiendo así los conocimientos necesarios para poderlos aplicar en caso de urgencia en cualquier momento que se les requiera, encontrándose o no de servicio.