Detenido en Menorca por obligar a una menor de Alicante a enviarle fotos de contenido sexual

Agentes de la Policía Nacional de la Comisaría de Maó han detenido a un varón en Menorca acusado de agresión sexual a menor de 16 años, coacciones y pornografía infantil. El detenido presuntamente coaccionó a una menor alicantina para que le enviara fotos de contenido sexual.

La investigación la inició el Grupo de Delitos Tecnológicos de Alicante cuando tuvo conocimiento de que una menor alicantina estaba siendo amenazada por otra persona a través de las redes sociales. El presunto autor le pedía material audiovisual de carácter sexual a cambio de que no difundiera el que ya tenía él en posesión.

Al residir el presunto autor en Menorca, los agentes de Policía Judicial de Maó se coordinaron con los de Alicante para continuar con las pesquisas.

Los hechos ocurrieron a finales del mes de abril del año 2025, cuando agentes del Grupo de Delitos Tecnológicos de Alicante recogieron una denuncia en la cual el progenitor de una menor denunciaba que esta, mediante redes sociales, había conocido a otra persona, con la cual habría comenzado a entablar una serie de conversaciones. Posteriormente, algunas de estas adquirieron un tono sexual.

Días más tarde, hubo intercambio de fotos y vídeos entre la menor y el varón, mayor de edad. No obstante, la menor decidió bloquear al usuario de todas las redes sociales porque el hombre quería más contenido de la misma índole.

Amenazas

Entonces, el presunto autor comenzó a amenazar a la chica, indicándole que tenía fotos de ella las cuales podría publicar si no le desbloqueaba y le mandaba más material.

Los hechos fueron denunciados y tras finalizar la investigación, conjuntamente con los policías nacionales de Alicante, los agentes de Delitos Tecnológicos de la Comisaria Local de Maó detuvieron, el pasado lunes, al varón como el presunto autor de un delito de agresión sexual a menor de 16 años, coacciones y pornografía infantil.

El "sexting" consiste en enviar o publicar imágenes o vídeos de contenido sexual, realizados por el propio remitente a otras personas, utilizando el teléfono móvil u otros dispositivos tecnológicos. También si se reenvían fotos o vídeos de terceros se comete un delito, recuerda la Policía.

El gran peligro es que desde el mismo instante que se envía la foto o vídeo, se pierde el control sobre la misma, por lo que la Policía pide no enviar este tipo de contenido a nadie.

Consejos

Para prevenir el "sexting" la Policía lanza estos consejos:

-No debemos hacernos este tipo de fotos o vídeos, ya que las consecuencias pueden ser graves.

-No debemos enviar a nadie estos contenidos, ya que podrían difundirlas a terceros o publicarlas en las redes sociales.

-No debemos reenviar estos contenidos porque estaremos cometiendo un delito y amplificando el daño de la víctima al propagar su intimidad por la red.

-No debemos guardar este tipo de contenidos, ya que podrían acceder a nuestros dispositivos y robarnos, siendo luego las consecuencias imprevisibles.

-No debemos pedir o exigir este tipo de contenidos a nadie, siendo siempre la respuesta no, por las graves consecuencias que una foto o vídeo íntimo puede llegar a tener.

-No debemos publicar estos contenidos en la red, ya que pueden ser utilizados para hacernos daño (burlas, vejaciones, insultos, etc.).