La Policía Nacional investiga las pintadas vandálicas en la urbanización Les Naus en Alicante
El presidente de la comunidad alerta también de mensajes en redes sociales animando a realizar actos vandálicos en el inmueble
La Policía Nacional de Alicante ha abierto una investigación para tratar de identificar al autor o autores de las pintadas vandálicas que aparecieron el pasado miércoles en la urbanización de viviendas de protección pública Les Naus, en la zona de La Condomina.
El presidente de este residencial formado por ocho bloques formalizó este pasado jueves por la tarde una denuncia y el Grupo de Investigación de la Comisaría de Distrito Norte de Alicante es el encargado de realizar indagaciones para tratar de identificar al responsable de las pintadas.
Los vecinos ya anunciaron hace unos días que iban a denunciar las pintadas ante la Policía Nacional, así «como los comentarios de odio que se están vertiendo en redes sociales contra los residentes de esta urbanización».
De hecho, en la denuncia presentada ante la Policía se hace referencia a mensajes en una red social donde una persona anima a los usuarios a realizar pintadas con los mensajes de «corruptos» y «sinvergüenzas» con el fin de que todo el mundo conozca el emplazamiento de la urbanización objeto de polémica por la adjudicación de viviendas de protección pública.
Pintadas en dos bloques
Las pintadas denunciadas aparecieron en varias fachadas y zonas comunes de la urbanización, en concreto de dos de los ocho bloques.
El denunciante ha señalado a la Policía que desconoce si los actos vandálicos han sido causados por la exposición mediática del residencial. No obstante, vecinos de la urbanización aseguran que semanas antes ya aparecieron pintadas en otros inmuebles de la zona.
Suscríbete para seguir leyendo
- Los embalses del Segura alcanzan el 30 % de su capacidad por primera vez en tres años
- El abogado Ignacio de la Calzada desmonta el mito del Tribunal Médico: 'A los 12 meses de baja la prórroga es automática
- La exconcejala de Urbanismo de Alicante intercambió con su suegro el piso protegido en Les Naus para ganar altura
- Menos es más: Benidorm reduce su ocupación en la semana del Benidorm Fest pero aumenta su rentabilidad
- Los hermanos Pérez-Hickman ya no podrán alquilar las dos viviendas protegidas que tienen en Alicante
- La Generalitat detecta más irregularidades en la adjudicación de viviendas protegidas en Alicante
- Arenales del Sol en Elche clama contra la urbanización de su avenida principal: vecinos y comercios exigen recuperar el doble sentido
- Dimite Miguel Ángel Sánchez, jefe de Gabinete de Turismo, por el escándalo de las viviendas protegidas de Alicante