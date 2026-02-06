La Policía Nacional investiga las pintadas vandálicas en la urbanización Les Naus en Alicante

La Policía Nacional de Alicante ha abierto una investigación para tratar de identificar al autor o autores de las pintadas vandálicas que aparecieron el pasado miércoles en la urbanización de viviendas de protección pública Les Naus, en la zona de La Condomina.

Una de las pintadas que hicieron en la urbanización Les Naus. / INFORMACIÓN

El presidente de este residencial formado por ocho bloques formalizó este pasado jueves por la tarde una denuncia y el Grupo de Investigación de la Comisaría de Distrito Norte de Alicante es el encargado de realizar indagaciones para tratar de identificar al responsable de las pintadas.

Los vecinos ya anunciaron hace unos días que iban a denunciar las pintadas ante la Policía Nacional, así «como los comentarios de odio que se están vertiendo en redes sociales contra los residentes de esta urbanización».

De hecho, en la denuncia presentada ante la Policía se hace referencia a mensajes en una red social donde una persona anima a los usuarios a realizar pintadas con los mensajes de «corruptos» y «sinvergüenzas» con el fin de que todo el mundo conozca el emplazamiento de la urbanización objeto de polémica por la adjudicación de viviendas de protección pública.

Pintadas en dos bloques

Las pintadas denunciadas aparecieron en varias fachadas y zonas comunes de la urbanización, en concreto de dos de los ocho bloques.

Noticias relacionadas

Pintadas en otro inmueble que fueron realizadas con anterioridad. / ALEX DOMINGUEZ

El denunciante ha señalado a la Policía que desconoce si los actos vandálicos han sido causados por la exposición mediática del residencial. No obstante, vecinos de la urbanización aseguran que semanas antes ya aparecieron pintadas en otros inmuebles de la zona.