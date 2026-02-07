Un hombre se atrinchera armado en su casa a las afueras de Teulada

Un hombre de unos 40 años se encuentra este sábado atrincherado con armas en su vivienda a las afueras de Teulada, según ha podido saber este diario.

Hasta el lugar se han desplazado varias patrullas de la Guardia Civil y la Policía Local, además de un equipo médico y una ambulancia SAMU.

La intervención se produce a escasos 800 metros de donde se está celebrando la vuelta ciclista a la Comunidad Valenciana, que recorre este sábado parte de Teulada. El evento ha provocado el corte de varias vías del municipio.

Por el momento no ha trascendido más información sobre las circunstancias que han llevado al hombre a atrincherarse en el interior de su vivienda, ya que la intervención continúa activa a la espera de la llegada de un negociador de la Guardia Civil.