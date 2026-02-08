La Guardia Civil detiene al presunto asesino de un joven inglés tiroteado en una urbanización de Orihuela Costa
Un juzgado envía a la cárcel al arrestado y acuerda la prisión de otro británico que recibió tres tiros y huyó a Inglaterra pese a tener prohibido salir del país
Agentes del Equipo de Homicidios de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Alicante han detenido esta semana a un hombre de origen británico por su presunta implicación en el asesinato a tiros de un joven inglés de 29 años, cuyo cuerpo tiroteado fue descubierto el pasado 21 de diciembre en una urbanización de Orihuela Costa, en la zona de Campoamor.
La investigación del crimen, que permanece abierta y ha sido declarada secreta por un juzgado de Orihuela, apunta a un ajuste de cuentas relacionado con el tráfico de drogas. Hasta el momento no han trascendido detalles sobre la identidad del arrestado, el cual fue puesto a disposición judicial el pasado jueves en Orihuela.
Fuentes del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana han señalado a este diario que la plaza número 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Orihuela acordó el pasado jueves la prisión provisional, comunicada y sin fianza para el detenido, que ha quedado «investigado por un delito de homicidio/asesinato». Según las mismas fuentes, la causa ha sido declarada secreta. El hermetismo en la Guardia Civil sobre este caso es total, por lo que todo apunta a que los investigadores estén buscando a más implicados en este asesinato.
Como adelantó este diario a finales de diciembre, la Guardia Civil fue alertada del crimen en Orihuela Costa por una patrulla de la Policía Local sobre las nueve de la noche del pasado día 21. Los agentes municipales acudieron a un domicilio situado en la urbanización Lomas de Cabo Roig, en la zona de Campoamor, tras ser avisados por unas personas que manifestaron que a un amigo le había ocurrido algo grave en una casa.
Los agentes acudieron a la vivienda y encontraron el cadáver ensangrentado de un joven, por lo que avisaron de inmediato a la Guardia Civil y se activó el protocolo para este tipo de muertes violentas. Los especialistas de Policía Judicial y del Laboratorio de Criminalística de la Guardia Civil se pusieron en marcha para tratar de esclarecer el asesinato a tiros del joven y los investigadores del Equipo de Homicidios han logrado identificar y detener en poco más de un mes a un ciudadano británico que presuntamente participó en el crimen.
Una de las líneas de investigación abiertas por la Guardia Civil tras este crimen fue la posibilidad de que estuviera relacionado con el tiroteo sufrido diez días antes por el británico Peter F., de 32 años. Este inglés, defendido por el abogado Francisco Miguel Galiana Botella, había salido en libertad provisional dos semanas antes de prisión, donde estaba recluido como jefe de una banda que extorsionaba a clubes cannábicos en la Vega Baja para asumir su control. Atracó uno de estos clubes en San Fulgencio y cuando fue detenido en Orihuela Costa, intervención en la que tres guardias civiles resultaron heridos, le incautaron en su domicilio dos subfusiles, considerados como armas de guerra, y más de 300 cartuchos de diferentes calibres.
Apresado en Inglaterra
Este británico, que se llamaba antes Sonny James R. y se cambió el nombre por el de Peter F., estuvo varios días hospitalizado recuperándose de los tres disparos que recibió cuando accedió con su coche al garaje de su domicilio y el pasado enero fue detenido en el condado de Merseyside, en Inglaterra, pese a que el tribunal de Orihuela que le investiga por el atraco al club cannábico de San Fulgencio le dejó en libertad provisional con la prohibición de salir del país y la obligación de comparecer cada quince días en sede judicial.
Tras conocer su arresto, el magistrado de la plaza número 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Orihuela, el mismo que investiga el asesinato a tiros en Orihuela, ha revocado la libertad provisional de Peter F. y ha acordado la prisión del investigado y ha dictado una orden internacional de detención. Por ello, si continúa arrestado en Inglaterra se activará el proceso de extradición a España.
A estos casos se suma la desaparición en la Vega Baja de otro británico cuyo paradero es un misterio tras la muerte del joven tiroteado en Orihuela Costa.
La Guardia Civil mantiene abiertas todas las hipótesis, desde de una nueva muerte violenta relacionada con las disputas entre bandas de traficantes del Reino Unido e Irlanda, hasta una desaparición voluntaria.
