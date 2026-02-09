Detienen en Benidorm a una pareja por un "hurto cariñoso" de 65.000 € en joyas en una casa de Alicante

La Policía Nacional ha detenido en Benidorm a un hombre de 30 años y una mujer de 36 por un delito de "hurto cariñoso" cometido en la vivienda de un hombre de avanzada edad en Alicante, donde sustrajeron un botín de 65.000 euros en joyas de oro de gran valor y una colección de once relojes de alta gama.

Agentes de la Unidad de Delincuencia Especializada (UDEV) de la Brigada de Policía Judicial de la Policía Nacional de la Comisaría de Alicante tuvieron noticias de un robo cometido por el método del "hurto cariñoso" ocurrido en la zona centro de la ciudad alicantina.

La víctima, un varón de avanzada edad, fue abordado en una calle de Alicante por una mujer que entabló una conversación con él, y en un momento del encuentro, simuló que se encontraba algo indispuesta, por lo que la víctima le ofreció ir a una cafetería cercana. Una vez allí, entablaron una conversación y al final acabaron intercambiándose los números de teléfono.

Esa misma tarde la víctima recibió una llamada de la joven proponiéndole un encuentro en el mismo lugar. Tras volver a verse, la mujer con actitud cariñosa convenció al hombre para ir a su domicilio. En el tiempo que estuvieron ambos en el domicilio, la mujer le insistió en ver todas las habitaciones de la vivienda y tras unas horas allí, se marchó del lugar.

Robo de joyas

Dos días después, la víctima volvió a recibir varias llamadas de esta mujer en las que mostraba mucho interés en quedar nuevamente. Tras ceder en volver a verse de nuevo en su domicilio, la presunta autora aprovechó un descuido para sustraer diversas joyas de oro de gran valor y una colección de diez relojes de alta gama que la víctima guardaba en la vivienda. Una vez obtenido el botón abandonó el domicilio a toda prisa a bordo de un vehículo conducido por una tercera persona.

Al percatarse la víctima del robo de las joyas, valoradas en más de 65.000 euros, acudió a dependencias policiales a interponer una denuncia, iniciándose una investigación en la que los agentes pudieron obtener la identificación del vehículo de huida a bordo del cual iban los presuntos autores y las posibles vías utilizadas para eludir la acción policial.

Los investigadores tuvieron conocimiento de una detención en la Comisaría de Benidorm de una mujer por hechos similares y cuyas características físicas coincidían, determinando que se trataba de la investigada, localizando e identificando también al segundo autor en la ciudad benidormí, llevándose a cabo la detención de ambos.

Los detenidos, tras la práctica de las diligencias policiales, fueron puestos a disposición del juzgado de guardia de Benidorm.

Método de robo

La Policía Nacional explica que todos estos hechos delictivos comparten una misma metodología delictiva, que consiste en la aproximación de una mujer (la autora) a un varón (la víctima) normalmente. Una vez situada muy cerca, la mujer inicia una serie de caricias, piropos e insinuaciones libidinosas que provocan en la víctima desconcierto. Después del uso de dicha maniobra de distracción, la autora aprovecha para sustraer aquella joya o reloj de elevado valor que portase la víctima.

En estos casos, la mujer suele ir acompañada de otros coautores que esperan en las proximidades en un vehículo para dar cobertura y así poder huir del lugar rápidamente una vez consumado el robo. También están para ofrecer protección en caso de que la víctima se resista al percatarse de la sustracción, no dudando, en la mayoría de casos, en utilizar la violencia si es necesario para culminar el robo.