Herido un joven de 27 años tras electrocutarse cuando trabajaba en una urbanización de Dénia
Un helicóptero medicalizado ha trasladado en helicóptero a La Fe al operario, que ha recibido una descarga y se ha caído desde 12 metros de altura
Un joven de 27 años ha resultado herido grave por electrocución al recibir una descarga eléctrica cuando trabajaba en una línea de alta tensión en una urbanización de Dénia, según han informado fuentes policiales y del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU). El joven, que ha sufrido una caída desde 12 metros de altura tras la descarga, ha sido trasladado a La Fe en un helicóptero medicalizado del SAMU con quemaduras por electrocución y politraumatismo.
Los servicios de emergencias han sido alertados poco antes de las diez de la mañana sobre la caída desde varios metros de altura de un trabajador que se había electrocutado con una línea de alta tensión.
Al lugar se han desplazado patrullas de la Policía Local, Policía Nacional y una ambulancia del SAMU, cuyo equipo médico ha realizado maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada y otras técnicas de soporte vital avanzado hasta que han logrado estabilizarle, según el CICU.
Traslado en helicóptero
Posteriormente, el herido de 27 años ha sido trasladado a la helisuperficie del parque de bomberos de Dénia y desde allí un helicóptero medicalizado lo ha evacuado al Hospital La Fe de València con quemaduras por electrocución y politraumatismo.
El herido estaba con un compañero de trabajo que estaba cogiendo un punto de luz cuando se ha dado la vuelta y ha visto al joven tendido en el suelo.
Los trabajadores estaban con un camión grúa en una urbanización de la calle Gralla de Dénia y el herido se disponía a cambiar una canaleta de luz cuando ha sufrido la descarga y ha caído al suelo.
Suscríbete para seguir leyendo
- Muchos jubilados no lo saben: este complemento puede subir su pensión hasta más de 700 euros al mes
- Hasta cinco grúas hidráulicas para reparar la fuga de agua del trasvase en los 'tubos' de Orihuela
- Ignacio de la Calzada, abogado: 'No te jubiles si puedes cobrar una incapacidad permanente
- Historiador Vicente Ramos: un nuevo modelo de ciudad en la antigua huerta alicantina
- El mar se 'traga' parte de la playa del Cura de Torrevieja y obligará a derribar una de sus rampas de acceso
- Comienzan las obras de rehabilitación en el interior de la finca Villa Marco de El Campello
- La biodiversidad de El Hondo se dispara: un vídeo confirma la presencia de tejones
- La provincia de Alicante arranca la semana en alerta por fuertes rachas de viento