Herido un joven de 27 años tras electrocutarse cuando trabajaba en una urbanización de Dénia

Un joven de 27 años ha resultado herido grave por electrocución al recibir una descarga eléctrica cuando trabajaba en una línea de alta tensión en una urbanización de Dénia, según han informado fuentes policiales y del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU). El joven, que ha sufrido una caída desde 12 metros de altura tras la descarga, ha sido trasladado a La Fe en un helicóptero medicalizado del SAMU con quemaduras por electrocución y politraumatismo.

Los servicios de emergencias han sido alertados poco antes de las diez de la mañana sobre la caída desde varios metros de altura de un trabajador que se había electrocutado con una línea de alta tensión.

Al lugar se han desplazado patrullas de la Policía Local, Policía Nacional y una ambulancia del SAMU, cuyo equipo médico ha realizado maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada y otras técnicas de soporte vital avanzado hasta que han logrado estabilizarle, según el CICU.

Traslado en helicóptero

Posteriormente, el herido de 27 años ha sido trasladado a la helisuperficie del parque de bomberos de Dénia y desde allí un helicóptero medicalizado lo ha evacuado al Hospital La Fe de València con quemaduras por electrocución y politraumatismo.

El herido estaba con un compañero de trabajo que estaba cogiendo un punto de luz cuando se ha dado la vuelta y ha visto al joven tendido en el suelo.

Noticias relacionadas

Los trabajadores estaban con un camión grúa en una urbanización de la calle Gralla de Dénia y el herido se disponía a cambiar una canaleta de luz cuando ha sufrido la descarga y ha caído al suelo.