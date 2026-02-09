Tres heridos leves en un choque frontal de dos coches en el tramo de la N-332 entre Benissa y Calp
Dos de los heridos han quedado atrapados en su vehículo y los bomberos los han tenido que liberar
Teresa Andreu
Nuevo accidente en el virado tramo de la carretera N-332 entre Benissa y Calp. Dos coches han chocado esta tarde frontalmente en el kilómetro 174 de la citada carretera. Ha ocurrido a las 15.47 horas. Los ocupantes de los dos vehículos, la conductora de uno de ellos y una pareja que iba en el otro, han resultado heridos leves. La pareja ha quedado atrapada en su coche. Los bomberos los han tenido que liberar.
La conductora ha podido salir de su coche. Los otros dos heridos no podían salir ya que, a consecuencia del impacto, las puertas se han deformado.
Han acudido una ambulancia del SAMU y dos de Soporte Vital Básico. El médico y los sanitarios han atendido a la conductora de 24 que ha salido por su propio pie. Sufría una contusión torácica. Mientras, la mujer del otro coche presentaba un latigazo cervical. El conductor, de 83, también ha sido atendido. A los tres se los ha trasladado en ambulancia al hospital de Dénia.
Los bomberos han desplazado una unidad de mando y jefatura, un bomba urbana pesada y un furgón de salvamento. La dotación ha sido de un sargento, un cabo y cuatro bomberos del parque de Benissa.
- Muchos jubilados no lo saben: este complemento puede subir su pensión hasta más de 700 euros al mes
- El mar se 'traga' parte de la playa del Cura de Torrevieja y obligará a derribar una de sus rampas de acceso
- Hasta cinco grúas hidráulicas para reparar la fuga de agua del trasvase en los 'tubos' de Orihuela
- Ignacio de la Calzada, abogado: 'No te jubiles si puedes cobrar una incapacidad permanente
- Historiador Vicente Ramos: un nuevo modelo de ciudad en la antigua huerta alicantina
- La provincia de Alicante arranca la semana en alerta por fuertes rachas de viento
- Comienzan las obras de rehabilitación en el interior de la finca Villa Marco de El Campello
- La biodiversidad de El Hondo se dispara: un vídeo confirma la presencia de tejones