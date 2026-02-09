Tres heridos leves en un choque frontal de dos coches en el tramo de la N-332 entre Benissa y Calp

Nuevo accidente en el virado tramo de la carretera N-332 entre Benissa y Calp. Dos coches han chocado esta tarde frontalmente en el kilómetro 174 de la citada carretera. Ha ocurrido a las 15.47 horas. Los ocupantes de los dos vehículos, la conductora de uno de ellos y una pareja que iba en el otro, han resultado heridos leves. La pareja ha quedado atrapada en su coche. Los bomberos los han tenido que liberar.

Un bombero revisa uno de los coches siniestrados / Consorcio de Bomberos de Alicante

La conductora ha podido salir de su coche. Los otros dos heridos no podían salir ya que, a consecuencia del impacto, las puertas se han deformado.

Han acudido una ambulancia del SAMU y dos de Soporte Vital Básico. El médico y los sanitarios han atendido a la conductora de 24 que ha salido por su propio pie. Sufría una contusión torácica. Mientras, la mujer del otro coche presentaba un latigazo cervical. El conductor, de 83, también ha sido atendido. A los tres se los ha trasladado en ambulancia al hospital de Dénia.

Los bomberos han desplazado una unidad de mando y jefatura, un bomba urbana pesada y un furgón de salvamento. La dotación ha sido de un sargento, un cabo y cuatro bomberos del parque de Benissa.