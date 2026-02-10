Dos asociaciones denuncian disparos a una gata en una calle de Sant Joan

La Guardia Civil de Sant Joan d'Alacant investiga la agresión a una gata que recibió dos disparos de perdigón en una calle del municipio y ha quedado inicialmente paralítica.

El felino está ingresado desde el sábado en una clínica veterinaria del Cabo de la Huerta en Alicante, donde la vida de la gata corre peligro y va a ser intervenida este martes con la intención de extraerle los dos proyectiles que tiene alojados dentro de su cuerpo.

La agresión con disparos a "Rita", nombre que han puesto a la gata para formalizar su ingreso en la clínica, ha sido denunciada ante la Guardia Civil por la presidenta de la asociación SOS Ayuda Animal y también se ha adherido a la denuncia la asociación Hogar de Melgat.

Estos colectivos solicitan la colaboración ciudadana por si algún testigo puede aportar algún dato que facilite la identificación del autor de los disparos. En caso de disponer de información se puede facilitar a la asociación SOS Ayuda Animal en el teléfono 656338588.

Los hechos ocurrieron el pasado sábado entre las 19:30 y las 20 horas en el cruce de la calle San Antonio y el camino de Palmeretes en Sant Joan d'Alacant.

Escopeta de aire comprimido

Una gata apareció en la vía pública con dos disparos efectuados con una escopeta de aire comprimido, aunque el examen posterior realizado en la clínica veterinaria determinó que presentaba una herida reciente y otra anterior.

La Policía Local de Sant Joan d'Alacant contactó con la presidenta de SOS Ayuda Animal Alicante, que se dedica a rescatar a perros y gatas en situaciones críticas, y le informó del hallazgo de la gata, que arrastraba las patas traseras por la agresión.

La presidenta de SOS Ayuda Animal auxilió a la gata y tras recogerla la trasladó a una clínica veterinaria en el Cabo de las Huertas. Allí le hicieron una radiografía y comprobaron que presentaba dos proyectiles alojados en su cuerpo, uno de ellos antiguo.

La denunciante informó a la Guardia Civil de que una vecina del lugar había escuchado a un hombre que amenazaba con matar a los animales que estuvieran por la zona.

En la denuncia la presidenta de SOS Ayuda Animal indica que corre peligro la vida de la gata herida y que si sobrevive quedará paralítica.