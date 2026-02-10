A prisión por incendiar una casa de la que fue expulsado por no pagar el alquiler en Alicante

El juzgado de guardia de Alicante acordó la semana pasada el ingreso en prisión de un hombre de 33 años y nacionalidad argelina detenido por la Policía Nacional por causar un incendio en una vivienda cuando había cuatro personas en su interior, aunque no hubo que lamentar heridos, según han informado a este diario fuentes cercanas a la investigación.

El ahora encarcelado, acusado de sendos delitos de incendio y daños, había estado viviendo en dicha vivienda y lo echaron a la calle por no pagar el alquiler de la habitación que tenía arrendada, por lo que presuntamente actuó para vengarse.

Las pesquisas realizadas por agentes de la Unidad de Delincuencia Violenta (UDEV) de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Alicante se iniciaron a raíz de un incendio provocado en un inmueble del barrio Juan XXIII Segundo Sector.

Fuego intencionado

El fuego intencionado se produjo sobre las once y media de la mañana del pasado 23 de enero en un inmueble junto al pasaje San Juan de la Cruz. Unos minutos antes de que se diera la voz de alarma, agentes del Grupo de Motos de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) -los "Rayos"- procedieron a la identificación de un hombre que vieron salir de dicho pasaje y portaba tres teléfonos móviles.

Los bomberos en el lugar del siniestro. / JOSE NAVARRO

Mientras los policías conversaban con este sospechoso, que no podía aclarar bien la procedencia legal de los terminales telefónicos y posteriormente fue identificado como el pirómano, varios vecinos salieron alertando de un incendio en un bajo del inmueble. Los agentes se desplazaron de inmediato a desalojar a los vecinos para prevenir daños personales por el fuego y el hombre que estaban identificando se marchó del lugar.

Los bomberos se personaron en el lugar y procedieron a la extinción del incendio. El fuego tuvo su origen en el colchón de un dormitorio, que quedó muy afectado por llamas y temperatura y humo, según fuentes municipales. En las labores de extinción intervinieron 12 bomberos y tres vehículos del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) de Alicante.

Inquilina embarazada

Por su parte, la Policía Nacional habló con las cuatro personas que estaban dentro del domicilio cuando comenzó el fuego. Entre los inquilinos había una mujer embarazada que acabó siendo evacuada en ambulancia al hospital porque comenzó a tener contracciones. La Policía Local también desplazó a varios efectivos al lugar del siniestro.

Los testigos identificaron al varón argelino como autor del incendio e indicaron a la Policía Nacional que el ahora apresado había estado viviendo en dicha casa, donde tenía arrendada una habitación. Sin embargo, dos días antes del siniestro le echaron de la vivienda por no pagar el alquiler de su habitación.

Antes de marcharse profirió unas amenazas que presuntamente no tardó en cumplir: "Si yo me voy van a haber muchos problemas". Dos días después, saltó una valla y a través de una ventana pidió un cargador de móvil para sus teléfonos y después de no hacerle caso cogió una botella con alcohol, le puso un papel y tras prenderle fuego la lanzó al interior de la casa.

El presunto autor del incendio fue puesto en busca y captura, mientras que la Policía Científica realizó una inspección ocular en el domicilio y los investigadores de la Unidad de Delincuencia Violenta (UDEV) comenzaron a tomar declaración a los testigos y a realizar indagaciones sobre el paradero del sospechoso.

El hombre fue finalmente localizado y detenido el pasado 4 de febrero por una patrulla de la Brigada de Seguridad Ciudadana. Los agentes le trasladaron a la UDEV, donde los agentes instruyeron las diligencias correspondientes antes de ponerlo a disposición judicial como presunto autor de un delito de incendio y otro de daños. El detenido compareció el pasado jueves en el juzgado de guardia de Alicante y se acordó su ingreso en prisión provisional sin fianza.