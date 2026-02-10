Salvamento Marítimo auxilió a 1.487 personas durante 2025 en aguas de la Comunidad Valenciana
Los rescates de migrantes bajan a 223 que iban a bordo de veintiséis pateras, un 22 por ciento menos que el año anterior
Los Centros de Coordinación de Salvamento Marítimo ubicados en la Comunidad Valenciana (Valencia y Castellón), que dependen del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a través de la Dirección General de Marina Mercante, coordinaron el año pasado el rescate, asistencia o búsqueda de 1.487 personas, lo que supone un 11% menos que el año anterior, en las 871 actuaciones marítimas atendidas.
Según el balance anual de Salvamento Marítimo, durante el pasado año se vieron implicados en incidentes marítimos 416 embarcaciones de recreo, 49 buques mercantes y 19 pesqueros.
El Centro de Coordinación de Salvamento ubicado en Valencia controló 3.532 buques en las entradas y salidas de puerto y desde el CCS en Castellón se controlaron 2.775 buques.
Por otro lado, Salvamento Marítimo coordinó la búsqueda de 26 pateras y rescató a 223 personas (un 22% menos respecto al año anterior) en aguas de responsabilidad de búsqueda y salvamento en esta zona.
Actividad en España
Los centros de Salvamento Marítimo de todo el país coordinaron el rescate, asistencia o búsqueda de 41.387 personas (una media de 113 al día) en las 7.347 actuaciones marítimas atendidas en toda la zona de responsabilidad de búsqueda y salvamento española a lo largo de 2025.
En materia de inmigración irregular, coordinó la búsqueda de 760 embarcaciones irregulares y se rescató a 13.952 personas (un 42% menos respecto al año anterior). En 2025 se vieron implicados en incidentes marítimos 3.037 embarcaciones de recreo, 568 buques mercantes y 500 pesqueros.
Control del tráfico marítimo
Por otra parte, el número total de buques controlados por los centros de Salvamento Marítimo en los Dispositivos de Separación de Tráfico de Fisterra, Tarifa, Cabo de Gata, Canarias Oriental y Occidental, que refuerzan la seguridad en zonas de gran tráfico marítimo, asciende a 154.353 buques. Por otro lado, 154.030 buques han sido controlados en las entradas y salidas de buques en los puertos en los que Salvamento Marítimo realiza esta labor.
Durante el año 2025, Salvamento Marítimo ha vigilado con sus aviones y satélites más de 226 millones de kilómetros cuadrados de mar, superficie equivalente a 447 veces el territorio nacional. También se atendieron 394 actuaciones relacionadas con la protección del medio ambiente marino.
