Detenido por disparar con una pistola de fogueo a un hombre y golpearle en la cabeza en un bar de Elda

La Policía Nacional ha detenido en Elda a un hombre de 56 años por herir a otro de 51 al que golpeó en la cabeza con la culata de una pistola de fogueo tras amenazarle y dispararle dos veces en la puerta de un bar tras una discusión. El arrestado fue acusado de delitos de lesiones, amenazas graves y tenencia ilícita de armas.

Según ha informado la Comisaría Provincial, los hechos fueron puestos en conocimiento de la Policía Nacional tras una llamada a la sala del 091, comunicando que un varón había sido agredido por otro con un arma de fuego y sangraba por la cabeza.

La dotación policial que acudió al lugar de los hechos localizó al varón agredido y tras preguntarle por lo sucedido, este les manifestó que momentos antes había mantenido una pequeña discusión con otro varón en el interior de un bar y tras salir fuera dicho hombre sacó de entre sus ropas una pistola que a simple vista parecía real.

Dos disparos

Tras apuntarle realizó dos detonaciones, percatándose en ese instante que se trataba de un arma de fogueo. A continuación le amenazó diciéndole “la próxima vez las balas serán de verdad” y seguidamente le agredió con el arma en la cabeza, causándole una herida sangrante.

Debido a las lesiones que presentaba la víctima, fue asistida por los agentes y trasladada posteriormente al hospital, donde le pusieron cuatro puntos de sutura. Además, en el lugar se localizaron dos casquillos de bala que pertenecían al arma de fogueo utilizada por el presunto autor.

La Policía pudo determinar la identidad del presunto autor de los hechos, siendo localizado y detenido dos días después. El arresto fue realizado en el mismo bar donde se produjo la discusión. Los agentes estaban visualizando las cámaras de seguridad del establecimiento y el sospechoso entró al bar, por lo que fue arrestado.

Tras la detención la Policía realizó dos registros autorizados voluntariamente por el sospechoso, uno en un comercio que regentaba y otro en su domicilio, donde se intervinieron diversas armas de fuego como un revólver, una carabina y una escopeta, además de abundante munición de diverso calibre y cuatro táser.

El detenido, tras la práctica de las diligencias policiales, fue puesto a disposición del juzgado de guardia de Elda. Tenía licencia de armas para el revólver, la carabina y la escopeta, pero no para la pistola de fogueo.