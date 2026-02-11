La Policía Nacional bloquea en Alicante una web de televisión pirata con más de 300 suscriptores

Agentes de la Unidad Central de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional han bloqueado una página web que operaba desde Alicante y que contaba con 330 suscriptores de contenido de televisión ilícito, llevando a cabo la detención de dos ciudadanos británicos de 70 y 50 años acusados de obtener un beneficio de 190.000 euros de forma irregular.

Los agentes localizaron el centro de operaciones en un domicilio particular en Alicante, donde en el registro practicado intervinieron 42 dispositivos descodificadores, siete tarjetas de memoria, un ordenador, dos teléfonos móviles y una tablet, según han informado a Europa Press fuentes policiales.

Paquetes de suscripción

Los dos detenidos ofrecían, previo pago de una cuota, diferentes paquetes de suscripción a canales multimedia de televisión de países como Francia, Alemania, Noruega, Dinamarca o España, a lo que se añadía tutoriales y diferentes herramientas como descodificadores para acceder a estos contenidos sin disponer de autorización previa.

La plataforma requería de usuario y contraseña para disponer de contenido ilícito, accesible tanto en televisores tipo smart TV como en dispositivos móviles, según han añadido las citadas fuentes.

Por este motivo, los dos arrestados detrás de esta infraestructura sofisticada se enfrentan a los delitos contra la propiedad intelectual, de servicios de comunicación audiovisual televisivo lineal de acceso condicional y por defraudación de fluido eléctrico.