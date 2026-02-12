Dos fallecidos, un herido grave y 40 desalojados en el incendio de un piso en el Arenal de Xàbia

Tragedia en el núcleo de la playa del Arenal de Xàbia. Dos personas han fallecido en el incendio que se ha desatado esta tarde en un piso del edificio Jávea Park, un inmueble de planta baja y seis alturas situado en la avenida París.

Al parecer, una de las víctimas, una mujer de 71 años, ha muerto dentro de la vivienda al quedar atrapada en el incendio. La segunda víctima, un hombre de 42 años, ha fallecido en las escaleras del edificio por inhalación de humo, según han informado fuentes cercanas al caso.

Los servicios sanitarios del SAMU han intentado reanimar sin éxito al hombre de 42 años y atendido a siete personas más. Dos de ellas han sido dos hombres de 58 y 32 años que han resultado intoxicados por inhalación de humo, según el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU). El primero de ellos ha sido trasladado al Hospital de Dénia en una ambulancia SVB y el segundo ha sido dado de alta "in situ".

Asimismo, han sido atendidas otras cinco personas por crisis de ansiedad, algunas de las cuales han sido trasladadas al centro de salud y otras dadas de alta en el lugar.

El fuego se ha originado esta misma tarde por causas que se investigan y las llamas han devorado rápidamente la vivienda. La Policía Local y la Guardia Civil han desalojado inicialmente las plantas que están por debajo de la de la vivienda del incendio, situada en la segunda planta.

A los vecinos que viven arriba, hasta el sexto piso, se los ha confinado, aunque posteriormente los bomberos han habilitado un pasillo de seguridad para evacuar a todos los residentes y, por el momento, los evacuados ascienden a unos 40, según fuentes del Consorcio Provincial de Bomberos.

La Policía Judicial de la Guardia Civil de la Vila Joiosa se ha hecho cargo de la investigación del incendio y el edificio ha quedado desalojado y precintado a la espera de conocer el estado de la estructura y los posibles daños causados por el fuego.

Intervención

Los primeros en llegar al lugar del incendio ha sido los policías locales de Xàbia, que han logrado poner a salvo a cinco personas ayudándose de un montacargas de un pintor desde el exterior. Un agente ha sacado a cinco personas de una familia, dos de ellos menores, el más pequeño de 5 años. El agente ha entrado por el cuarto piso con el montacargas de un pintor. Ha encontrado a la familia tirada en el suelo, en la escalera.

Personal de la Cruz Roja también se ha desplazado hasta el lugar del siniestro y está atendiendo a los familiares de las víctimas, ofreciéndoles apoyo psicológico ante estos momentos tan duros y dolorosos.

Los vecinos de la finca se abrazan para consolarse / A. P. F.

Han acudido ambulancias de Cruz Roja, de SVB y un equipo médico del SAMU y Protección Civil de Xàbia. Una vez ha sido extinguido el incendio los bomberos han procedido a ventilar el inmueble de humos y gases y revisando el edificio.

Los vecinos, asustados

El fuego se ha desatado en una segunda planta de un piso que está en el corazón del núcleo urbano del Arenal. Vecinos del edificio a los que se ha desalojado están sobrecogidos y asustados.

Noticias relacionadas

El humo sale a borbotones por el balcón de la vivienda del incendio / A. P. F.

El fuego ha dejado el edificio inhabitable

El incendio ha concitado gran expectación. La vivienda, como se observa desde fuera, ha quedado totalmente destruida. Otros pisos también podrían estar afectados. Fuentes cercanas al siniestro han informado a este diario que se va a realojar a todos los vecinos del edificio, ya que el incendio ha dejado a la finca inhabitable.