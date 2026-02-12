Detenido en Moraira un hombre reclamado por dos juzgados de Murcia y Barcelona

La Guardia Civil ha detenido en Moraira un varón de 35 años sobre el que pesaban dos órdenes judiciales de búsqueda y detención dictadas por distintos juzgados de las provincias de Murcia y Barcelona.

Según informa la Comandancia de Alicante, el arresto se realizó a finales de enero durante uno de los servicios de vigilancia y prevención realizados por la Guardia Civil de Moraira en el entorno de la zona comercial y de entidades bancarias de la localidad.

Los agentes observaron a un individuo merodeando por una sucursal bancaria y al percatarse de la presencia policial trató de eludir el dispositivo alejándose del lugar. El sospechoso se ocultó en un establecimiento cercano, siendo finalmente localizado e identificado en el interior de una cafetería tras una batida por la zona.

Requisitorias judiciales

Una vez comprobada su identidad, los agentes confirmaron que sobre el individuo pesaban dos requisitorias judiciales de detención, una de un juzgado de la Región de Murcia y otra de Barcelona, por lo que los agentes procedieron a su arresto.

Durante el procedimiento para asegurar al detenido, los agentes localizaron entre sus pertenencias un teléfono móvil de alta gama, comprobando que figuraba como sustraído y denunciado en la Región de Murcia.

El detenido, un hombre de 35 años y nacionalidad chilena, sobre el que recaen dos requisitorias judiciales de búsqueda y detención, y al que además se le imputa un delito de receptación, fue puesto a disposición de los juzgados de Dénia, decretando su puesta en libertad con la imposición de medidas cautelares.

Noticias relacionadas

La Guardia Civil recuerda la importancia de extremar las precauciones en las inmediaciones de entidades bancarias, desconfiar de ayudas no solicitadas y comunicar de inmediato cualquier hecho sospechoso, reafirmando su compromiso con la seguridad ciudadana y la prevención del delito, especialmente en zonas de alta afluencia de personas.