Libertad bajo fianza de 12.000 € para tres detenidos por un asalto con pistola a una vivienda en Alicante

Un juzgado de Alicante ha acordado la libertad bajo fianza de 12.000 euros a tres personas que estaban en prisión preventiva tras ser detenidas por la Policía Nacional en una operación en la que intervinieron cinco armas de fuego y se arrestó a cinco personas por un asalto violento ocurrido el pasado noviembre en un domicilio de Alicante.

Además de los tres implicados para los que se ha decretado la libertad provisional, uno de ellos defendido por el abogado Aitor Esteban Gallastegui, la Policía arrestó en Alicante a una mujer que quedó en libertad y en Elche apresó a un ciudadano de la República Dominicana que fue encarcelado inicialmente, aunque posteriormente se alcanzó un acuerdo para proceder a la expulsión a su país con la prohibición de regresar a España.

La libertad provisional de los tres encarcelados se acordó en un auto dictado el pasado 29 de enero por el magistrado de la plaza número 8 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante. En dicho auto se impone la fianza de 12.000 euros para salir de prisión y como medidas cautelares acuerda comparecencias en sede judicial cada quince días, la retirada del pasaporte y la prohibición de salir del país.

Como publicó este diario recientemente, la investigación policial se inició el pasado noviembre tras una llamada a la sala del 091 donde un varón manifestó que le habían asaltado en su propia casa y amenazado con un arma de fuego. La víctima relató además que mantuvo un fuerte forcejeo con el asaltante y se le cayó la pistola al suelo, por lo que al verse desarmado huyó del lugar.

Los agentes desplazados la vivienda encontraron el arma municionada y en condiciones de ser disparada, así como un rollo de cinta plástica de embalaje y una bolsa de bridas, material con el que presumiblemente iban a inmovilizar a la víctima.

Ante la gravedad de los hechos relatados por la víctima, la intervención de un arma de fuego perfectamente funcional y de útiles para la inmovilización de la víctima, agentes del Grupo de Crimen Organizado de la Policía Judicial de Alicante iniciaron una investigación para el esclarecimiento de los hechos.

Los agentes identificaron plenamente al varón que había asaltado la vivienda como un hombre de 39 años y de la República Dominicana. Tras varias comprobaciones, este sospechoso fue localizado finalmente en Elche y detenido por la presunta comisión de los delitos de robo con violencia, detención ilegal y tenencia ilícita de armas

Durante la investigación los policías comprobaron que además del varón detenido había varias personas más relacionadas con los hechos, concretamente tres varones españoles de entre 44 y 49 años, los cuales habían planeado junto al primer investigado asaltar el domicilio, inmovilizar a la víctima y robarle.

Una vez identificados plenamente los tres varones, fueron localizados por los agentes, y detenidos por la presunta comisión de los delitos de robo con violencia, detención ilegal y tenencia ilícita de armas.

Por último, y después de realizar otras comprobaciones, los agentes realizaron una inspección policial en una cafetería de Alicante relacionada con uno de los investigados. Los agentes intervinieron cuatro armas de fuego -tres pistolas y un revólver- y detuvieron a la responsable del establecimiento, una mujer de 43 años acusada de un delito de tenencia ilícita de armas.