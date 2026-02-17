Un guardia civil fuera de servicio captura a una mujer por robar en un supermercado de Alicante

Un guardia civil que estaba fuera de servicio capturó el pasado fin de semana en Alicante a una mujer con treinta antecedentes policiales tras salir de robar en un supermercado en compañía de un hombre, según han informado a este diario fuentes cercanas al caso. La presunta ladrona fue retenida por el guardia civil hasta la llegada de la Policía Nacional, que procedió a su detención por un delito leve de hurto.

Los hechos sucedieron el pasado sábado por la mañana en un supermercado del barrio de Tómbola en Alicante. La arrestada y el hombre estaban en el interior del supermercado y el guardia civil estaba en la puerta del establecimiento.

Según los datos recabados por la Policía Nacional, la mujer sustrajo varios productos de limpieza mientras el hombre distraía al encargado del supermercado.

Nada más salir del supermercado, el agente sospechó de la pareja y tras comprobar en las cámaras del local que habían robado productos cogió su moto y salió en busca de los sospechosos.

Parada del TRAM

El agente les interceptó en la parada del TRAM de Ciudad Jardín y se identificó como guardia civil. La pareja dijo al agente que ya habían vendido lo que habían sustraído, pero el guardia civil retuvo a los sospechosos mientras contactaba con la Policía Nacional, que envió a una patrulla al lugar.

La mujer fue detenida por un delito leve de hurto de tres botellas de suavizante, mientras que el hombre quedó libre al no llevar productos robados.

Al identificar a la mujer, que ya tenía unos treinta antecedentes por diferentes delitos, comprobaron que también tenían en vigor varias requisitorias judiciales de averiguación de paradero y domicilio.

La arrestada fue trasladada a las dependencias de la Comisaría Provincial de Alicante, donde se instruyeron las diligencias antes de ponerla a disposición judicial.