Indignación entre los vecinos del incendio realojados por la Generalitat en una pensión de Alicante con chinches

«Queremos un sitio digno para dormir, que somos personas». Así mostraba esta tarde su indignación Sergio Santos, uno de los vecinos desalojados por el incendio que dejó diez intoxicados y cinco casas arrasadas en el barrio Miguel Hernández en Alicante. Sergio, junto a su mujer y más de una veintena de afectados por el incendio que sí tenían en vigor contrato con la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA) -propietaria del inmueble-, han denunciado a este diario que han sido realojados por la Generalitat en una pensión «sin higiene y con chinches».

En término similares se ha pronunciado Verónica Rico, presidenta de los vecinos del bloque donde se produjo el incendio. Tras pasar la primera noche en la pensión con sus cinco hijos, ha decidido no repetir esta noche la experiencia tras haber sufrido picaduras, tener un baño compartido para hombres y mujeres, sábanas con manchas, cucarachas y chinches, entre otras deficiencias. «Es una pensión de mala muerte y han venido del EVHA y han podido comprobar la falta de higiene», ha afirmado Verónica Rico, quien ha criticado además que no había calefacción ni les dieron mantas, solo una colcha para taparse.

Vecinos realojados tras el incendio denuncian chinches en la pensión asignada por la Generalitat en Alicante / Pilar Cortés

Sergio y Verónica han señalado que además la pensión está en un tercer piso sin ascensor y entre los realojados hay seis familias con niños, personas mayores, gente con dificultades de movilidad.

Solución de urgencia

Fuentes del organismo público que ha gestionado los realojos han señalado al respecto que se recurrió a este hostal por recomendación del Ayuntamiento de Alicante y han indicado que se trata de una solución de urgencia mientras su busca una alternativa de vivienda.

Mientras existe esta indignación entre la mayoría de las 31 personas realojadas por la Generalitat, no hay tal descontento entre las más de 40 personas que no tenía contrato en las viviendas y fueron realojadas por el Ayuntamiento de Alicante en otro hostal sin los problemas del anterior. No obstante, también han expresado su preocupación porque al parecer debían abandonar este miércoles el establecimiento y aún desconocen su destino.

Verónica y Sergio denuncian la falta de higiene en la pensión donde han sido realojados por la Generalitat. / Pilar Cortés

Más de un centenar de afectados de los cuatro bloques se han reunido esta tarde en la calle donde sucedió el siniestro y muchos de ellos han firmado un documento para autorizar a la asociación de vecinos Sol d’Alacant a emprender acciones por los daños y perjuicios derivados del incendio, así como para realizar gestiones para que nadie se quede sin casa, tanto los que tienen contrato como los que no. Estos últimos afirman que tienen un precontrato y reclaman sus derechos.

Muchos vecinos han recibido mensajes para ir esta tarde a la calle Pavía para entregar las llaves de sus casas a los técnicos de Vivienda, pero la cita se ha pospuesto para este miércoles y la Policía Local y bomberos presentes en el lugar han tratado de calmar los ánimos de los afectados, alguno de los cuales ha planteado que la solución a sus problemas está en el inmueble ya remodelado a escasos metros por la Generalitat.

Noticias relacionadas

El presidente de Sol d’Alacant, Lisardo Gabarre, ha calificado de «correctas» las actuaciones y soluciones planteadas por el Ayuntamiento y ha denunciado que muchos vecinos de los dos bloques colindantes a los del incendio salieron de madrugada atemorizados de sus casas tras escuchar «innumerables ruidos y crujidos de la estructura». Por ello, reclama un estudio cualificado inmediato que garantice la seguridad de estas casas.