Asisten por inhalación de humo a tres trabajadores de Fontcalent tras incendiar un preso su celda

El sindicato de trabajadores penitenciarios "Tu abandono me puede matar" (TAMPM) ha denunciado un grave incidente ocurrido hoy en la prisión de Fontcalent -en Alicante Cumplimiento- a causa de un interno violento que ha causado un incendio en su celda y ha provocado que tres funcionarios hayan tenido que ser atendidos en la enfermería del centro. Este mismo recluso ha protagonizado esta semana más incidentes regimentales en otros departamentos.

Según TAMPM, sobre las once de la mañana el interno ha comenzado a destrozar el mobiliario de su celda y ha bloqueado la mirilla para impedir el control visual. Tras desoír reiteradamente las órdenes del personal de la prisión, el interno ha provocado un incendio intencionado y ha colocado los somieres de las camas y el colchón como barricada para impedir el acceso de los funcionarios.

La intervención ha sido "compleja debido a la gran acumulación de humo tóxico y la agresividad del recluso", señala el sindicato en un comunicado. Los trabajadores han tenido que emplear equipos de respiración autónoma y trajes de protección para sofocar las llamas y extraer al interno.

TAMPM se congratula de la "gran profesionalidad mostrada por los trabajadores que tuvieron que intervenir y los felicita por ello". Señala el sindicato que son "un ejemplo a seguir y unos héroes olvidados". el sindicato denuncia que este incidente es el resultado de una gestión negligente por parte del Ministerio del Interior.

Más personal y formación

El sindicato exige un refuerzo de plantilla y formación. Consideran que no pueden seguir afrontando "incendios y agresiones con las carencias históricas de personal y sin la formación técnica necesaria".

Asimismo, reiteran la necesidad de que consideren a los funcionarios como agentes de la autoridad y profesión de riesgo. TAMPM indica que es "una humillación que el ministro Fernando Grande-Marlaska nos niegue una protección legal justa teniendo en cuenta los factores de riesgo con los que trabajamos a diario". En este sentido, recuerdan que los trabajadores de las prisiones de Cataluña consiguieron el reconocimiento de agentes de la autoridad en una tramitación parlamentaria urgente que solo duró un mes y medio. Por contra los "trabajadores de las prisiones españolas llevan esperando años este reconocimiento, el cual se encuentra parado en un cajón del ministerio".

Por otro lado, TAMPM reclama la igualdad salarial y exige el fin de la brecha retributiva respecto a los funcionarios de Cataluña. "A igual riesgo, igual salario", indica la organización sindical.

Para TAMPM es "indignante que, mientras los funcionarios de Fontcalent arriesgan su salud entre las llamas, el secretario general Ángel Luis Ortiz prepare la exclusión del personal penitenciario de la jornada de 35 horas de la AGE".

Noticias relacionadas

"Somos los 'bomberos' y los 'policías' de la Administración General del Estado, los que apagamos los fuegos que nadie quiere ver, pero se nos trata como trabajadores de segunda", afirma el sindicato, que reclama seguridad y dignidad para los trabajadores de Fontcalent y concluye diciendo que no permitirán "que se siga poniendo en juego nuestra integridad física por la desidia política de un ministerio que nos ha abandonado. Basta ya de impunidad".