Cuatro detenidos en Alicante por una estafa del amor de 216.000 € a una mujer de Almería

La Policía Nacional ha detenido en Alicante a cuatro implicados en una estafa del amor que permitió defraudar 216.839 euros a una mujer de Almería mediante una falsa relación sentimental mantenida durante tres años. Además de los cuatro arrestados en Alicante, la Policía ha identificado a tras cuatro personas integradas en una estructura criminal dedicada a este tipo de engaños. A los implicados se les atribuyen delitos de estafa, blanqueo de capitales, falsedad documental y pertenencia a organización criminal.

La investigación ha sido desarrollada por el Grupo VIII-UDEF (Delitos Económicos) de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Almería, con la colaboración de la UDEF de la Comisaría Provincial de Alicante.

Los hechos se remontan a 2022, cuando la víctima inició contacto a través de Facebook con un perfil que decía trabajar en una plataforma petrolífera en Italia y que aseguraba necesitar dinero para regresar a Francia.

Tras generar un vínculo afectivo sólido mediante comunicaciones constantes, comenzaron las solicitudes de dinero bajo distintos pretextos. Durante tres años, la víctima realizó transferencias periódicas que alcanzaron la cifra total de 216.839 euros.

Una vez interpuesta la denuncia en la Comisaría de Almería, los investigadores centraron sus esfuerzos en el análisis de la trazabilidad bancaria. El estudio técnico de la documentación financiera permitió reconstruir el recorrido del dinero a través de 18 cuentas bancarias, algunas radicadas en el extranjero, lo que imprimió a la investigación un marcado carácter internacional y supuso una notable complejidad operativa y jurídica.

Fondos transferidos

Los fondos eran transferidos de forma inmediata entre distintas cuentas para fragmentar su rastro y dificultar su localización. Parte del dinero era enviado a cuentas extranjeras y otra parte era retirada en efectivo mediante cajeros automáticos. Asimismo, se detectaron siete identidades ficticias utilizadas para la apertura de cuentas mediante documentación falsificada, tanto española como de otros países de la Unión Europea.

Entre los identificados figuran personas que actuaban como receptores iniciales del dinero, conocidas como “mulas bancarias”. La Policía Nacional subraya que esta figura no es secundaria ni inocua: facilitar una cuenta para recibir y reenviar fondos de origen ilícito constituye un delito de blanqueo de capitales y puede implicar penas de prisión y multas de elevada cuantía. La alegación de desconocimiento no exime automáticamente de responsabilidad cuando concurren indicios claros de irregularidad en las operaciones.

La operación ha permitido desvelar la estructura financiera utilizada para canalizar el dinero defraudado y acreditar la participación coordinada de sus integrantes, si bien la investigación continúa abierta para la localización de los implicados pendientes de detención.

La Policía Nacional recuerda que si usted mantiene una relación exclusivamente online con una persona a la que nunca ha visto en persona y esta comienza a solicitarle dinero por viajes, a expresarle problemas laborales, enfermedades o cualquier otra urgencia, es muy probable que se trate de este tipo de estafa. Ante cualquier sospecha, no realice transferencias y acuda cuanto antes a la comisaría más cercana para formular denuncia.