Desalojan a otra familia por el incendio en Alicante dos días después de decirle que no corría peligro

Los técnicos que han revisado este miércoles los dos bloques colindantes a otros dos que resultaron más afectados por el incendio que arrasó cinco viviendas el pasado lunes en el barrio Miguel Hernández en Alicante han asegurado esta mañana a los vecinos que no hay riesgo de derrumbe en sus casas excepto en una de la última planta, cuya familia ha sido desalojada esta mañana tras comprobar el estado de la cubierta.

Fani, que ha podido sacar algunas pertenencias "en solo dos minutos que me han dado", ha lamentado que haya sido desalojada dos días después de que "me dijeran que no había peligro". La pared de su dormitorio linda con una de las casas arrasadas por el fuego y desde el principio ella optó por dormir en el salón por miedo a un derrumbe.

Pilar Cortés

La mujer, que vive en la casa con su marido y dos hijos menores de edad, estaba a la espera de ser realojada por la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA) -propietaria del inmueble-, aunque lo que si tenía claro es que "si me mandan al hostal con chinches me bajo el colchón y duermo en la calle".

Seguridad

Pese a las garantías verbales dadas a los vecinos sobre la seguridad de los bloques colindantes, que reclaman un informe por escrito, los afectados aseguran que apenas pueden dormir y no están tranquilos porque siguen escuchando ruidos y crujidos.

Vecinos afectados por el incendio, entre ellos de la familia desalojada este miércoles. / DELGADO

Esta mañana han podido sacar una tortuga y enseres personales de algunos vecinos que viven en los dos bloques desalojados, pero se estaba a la espera de ir apuntalando las casas para acceder mañana en mejores condiciones de seguridad.

Noticias relacionadas

Al menos dos de las personas afectadas por la inhalación de humos en el incendio continuaban este miércoles ingresadas en el hospital, según fuentes vecinales.