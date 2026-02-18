Un motorista de 71 años muere en un accidente de tráfico en Bolulla

Un motorista de 71 años ha perdido la vida este miércoles en un accidente de tráfico ocurrido en la carretera CV-715, dentro del término municipal de Bolulla, según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

El CICU ha sido alertado del accidente sobre las 12 horas ha enviado al lugar del siniestro a una ambulancia del SAMU, un helicóptero medicalizado y una unidad SVB.

Los servicios médicos han realizado la reanimación cardiopulmonar avanzada al motorista, de 71 años, y otras técnicas de estabilización, pero no ha habido respuesta y han confirmado su fallecimiento, según la información facilitada por el CICU.

Por otro lado, un motorista de 71 años ha resultado herido en Benissa tras impactarle un cristal que llevaba cargado el vehículo que circulaba delante.

El aviso del siniestro ha sido recibido a las 13:35 horas en el Centro de Información y Coordinación de Urgencias, desde donde se ha movilizado una unidad del SAMU y una unidad SVB.

Según los datos recibidos en el CICU, un vehículo ha perdido un cristal que llevaba cargado y ha golpeado a un hombre que circulaba en moto en la N-332, en el término de Benissa.

El equipo médico del SAMU ha asistido al motorista, de 71 años, por policontusiones y traumatismo facial. Posteriormente, ha sido trasladado al Hospital de Dénia en la ambulancia de Soporte Vital Avanzado, según el CICU.