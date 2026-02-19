Con la casa a cuestas tras el incendio en el barrio Miguel Hernández de Alicante

Vecinos de los dos bloques desalojados por el incendio que arrasó el pasado lunes cinco viviendas en el barrio Miguel Hernández de Alicante, antiguo José Antonio, han comenzado esta mañana a acceder de forma escalonada en sus casas para recoger enseres personales, ya que el día del siniestro tuvieron que abandonar sus domicilios de forma precipitada.

Como medida de seguridad, la operación se está llevando a cabo con la ayuda de bomberos que entran en las casas con los inquilinos.

Bomberos recogiendo ropa y otros efectos de los bloques desalojados. / DELGADO

Varias patrullas de la Policía Local de Alicante también están desplegadas en la calle Pavía y los agentes han tenido que apaciguar los ánimos de un vecino que se quejaba de que no había sido realojado y tampoco le dejaban acceder a la casa familiar para recoger efectos personales, ya que se encuentra en la tercera planta de uno de los bloques y el acceso está lleno de puntales para evitar derrumbes.

Con bolsas grandes y maletas repletas de ropa y todo tipo de enseres personales, los vecinos han ido saliendo de los bloques conforme iban entrando por turnos con la compañía de bomberos de Alicante, que también han desplegado el vehículo escalera para recoger efectos desde el exterior, ya que les han explicado a los inquilinos que tienen prohibido por seguridad acceder al interior de las casas de la planta superior donde se originó el fuego.

Realojados

Por otro lado, la treintena de vecinos realojados que tienen contrato con la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA) han vuelto a denunciar que se sienten discriminados respecto al trato que están recibiendo en comparación con las más de cuarenta personas que estaban viviendo en los bloques sin contrato y han sido hospedados por el Ayuntamiento de Alicante en un establecimiento más digno y sin la falta de higiene que aseguran estar soportando ellos.

"Es inhumano y mi hijo va 'comidito' de chinches", comentaba esta mañana una de las vecinas realojadas por el EVHA en el hostal de Alicante, que además está en una tercera planta sin ascensor y con un baño compartido para todos los huéspedes, según se quejan los afectados.

El malestar entre los realojados va en aumento porque tampoco les dicen cuándo van a poder ser realojados en otras viviendas.

Los desalojados que tenían la posibilidad de llevar efectos a casa de familiares han sacado de sus domicilios un mayor número de enseres personales porque temen que el problema se va alargar y el Ayuntamiento de Alicante ya avanzó tras el incendio que los técnicos veían difícil la rehabilitación de los bloques afectados por el fuego.