Rescatan a un joven que casi se ahoga al caer en estado ebrio al puerto de Alicante
Un turista francés relata a la Policía que bebió y mucho y perdió el equilibrio cuando se acercó al muelle
Un joven de 20 años ha sido rescatado con signos de agotamiento e hipotermia tras caer la pasada madrugada a aguas del puerto de la ciudad de Alicante en estado de embriaguez.
Según la Policía Nacional, sobre las 6.15 horas se recibió el aviso de una vecina de la ciudad que caminaba por la zona avisando de que un individuo se había precipitado a la lámina de agua en el paseo del puerto a la altura de la Concha.
Varias patrullas llegaron al lugar y descubrieron que había un joven, que resultó ser un turista francés, que se mantenía a flote a duras penas y que trataba de agarrarse a las rocas del muelle con las manos.
Con unas cuerdas, las patrullas le consiguieron finalmente extraer del agua pese al agotamiento, síntomas de hipotermia y heridas en brazos, manos y piernas en sus intentos previos de salir del mar.
Evacuado al hospital
El joven, que no podía articular palabra por el frío que sentía y cansancio, fue trasladado al Hospital General Doctor Balmis de Alicante, donde sigue ingresado recuperándose.
Horas después, allí ha relatado a la Policía Nacional que habitualmente reside en la localidad francesa de Pau, donde estudia, y que ha viajado a Alicante para visitar a unos amigos y que la pasada noche "bebió mucho" y que perdió el equilibrio cuando se acercó demasiado al muelle portuario.
Una testigo presencial ha explicado a Efe que prácticamente no se veía al joven precipitado en el agua y que estaba "pegado a la pared del muelle como una largartija".
