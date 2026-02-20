Matan de cinco disparos a una gata embarazada en Tibi

La Asociación Protectora de Animales y Plantas (APAP) de Tibi ha presentado una denuncia en el ayuntamiento tibeño por la muerte a tiros de una gata que estaba embarazada. Esta agresión se ha conocido tras la ocurrida recientemente en Sant Joan d'Alacant, donde otra gata resultó herida por dos disparos de perdigón.

Radiografía donde se aprecian los perdigones dentro del cuerpo de la gata. / INFORMACIÓN

La Protectora de Animales, además de la denuncia presentada en el Ayuntamiento de Tibi por la muerte de la gata "Amara", ha solicitado en redes sociales la colaboración ciudadana por si alguna persona tiene datos sobre este suceso. "Si alguien vio algo, escuchó disparos o tiene cualquier información, por favor que se ponga en contacto con el teléfono 639 46 70 48", señala el llamamiento de la APAP de Tibi.

Los hechos fueron descubiertos sobre las nueve de la mañana del pasado 11 de febrero, cuando un vecino de Ibi que encontró una gata malherida en las inmediaciones del casco urbano del municipio.

Traslado a una clínica

La Protectora fue alertada del hallazgo y recogió a la gata, que estaba embarazada y presentaba cinco balines en su cuerpo. El animal fue llevado a una clínica veterinaria, donde estimaron que podría llevar más de un día herida desde que recibió los disparos. La gata quedó ingresada en la clínica veterinaria y murió al día siguiente a causa de las lesiones sufridas.

Pintada en la zona donde apareció la gata malherida. / INFORMACIÓN

La Protectora de Tibi denuncia que "fue un acto cruel, consciente y devastador" y reclama "justicia por Amara".

Tras conocerse los hechos, han aparecido pintadas en la calzada en la zona donde apareció la gata y en otras zonas del municipio: "Asesinos de animales en Tibi".

Una de las pintadas que han realizado en Tibi. / INFORMACIÓN

La APAP pide en su denuncia ante el Ayuntamiento que se investigue el caso. "Esto no puede volver a suceder y está en manos del ayuntamiento el hacer cumplir la ley de bienestar animal en los temas de concienciación, recogida y albergue municipal de animales".