Tres detenidos tras ser tiroteada una furgoneta en la A-7 en Elche para robar un alijo de hachís

La Policía Nacional ha detenido en las localidades madrileñas de Navalcarnero y Fuenlabrada a tres personas que fueron asaltadas a tiros el pasado septiembre en la autovía A-7 a su paso por el término de Elche para robarles un alijo de hachís.

La Policía considera a los detenidos, a los que intervino más de 34.000 euros en efectivo, integrantes de un grupo criminal dedicado al tráfico de estupefacientes. Dos de ellos ya estuvieron implicados en otros "vuelcos" -robos- de droga, uno de ellos con heridos por arma de fuego.

Los asaltantes, dos encapuchados que está siendo buscados aún por la Policía Nacional, no lograron llevarse toda la droga al tener que huir precipitadamente y dejaron abandonados más de 70 kilogramos de hachís en la furgoneta de los ahora detenidos.

A plena luz del día

El "vuelco" de droga ocurrió a plena luz del día en la autovía A-7 dentro del término municipal de Elche. Los servicios de emergencia fueron alertados la tarde del pasado 28 de septiembre de que había dos encapuchados pasando objetos de una furgoneta a otro vehículo.

La primera inspección al llegar al lugar ya apuntaba a un asalto a punta de pistola de una banda de narcos a otra que transportaba un alijo de hachís en una furgoneta y la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Comisaría de Elche se hizo cargo de la investigación.

El vehículo asaltado estaba en el arcén y presentaba daños materiales de golpes y al menos dos impactos de bala, uno de ellos en una rueda. Todo apunta a que los encapuchados obligaron a tiros y a golpes al conductor de la furgoneta a detenerse. Una vez lo lograron, las víctimas del robo huyeron para no resultar heridas y los asaltantes comenzaron a traspasar a su vehículo la droga.

Los asaltantes huyeron rápidamente del lugar dejando el vehículo asaltado en un lado de la carretera todavía con gran cantidad de droga en su interior, concretamente 740 pastillas de hachís de un peso aproximado de 95 gramos, lo que hace un total de más de 70 kilos de hachís.

Los agentes realizaron gestiones con el vehículo asaltado, comprobando que su propietario había puesto una denuncia de robo del vehículo en Madrid. El dueño manifestó que se lo habían robado cuando lo había dejado aparcado durante unos días en la localidad de Navalcarnero.

Sin embargo, además de haber puesto la denuncia horas después de haberse producido el supuesto robo, los investigadores realizaron varias comprobaciones y detectaron contradicciones en su versión, lo que indicaba que pudo haber actuado con la intención de desviar la atención y evitar su posible implicación en los hechos.

Ante estos hechos, los agentes iniciaron una serie de gestiones para su localización y detención por la presunta comisión de los delitos de tráfico de drogas y simulación de delito.

Más implicados

Tras realizar otras comprobaciones los agentes averiguaron que, como suele ser habitual en este tipo de transportes de droga, la furgoneta iba acompañada desde la distancia por otros dos vehículos denominados “lanzadera” o de “escolta”, siendo identificados sus conductores por los agentes.

Curiosamente, los dos conductores de los vehículos -uno de ellos el hijo del propietario de la furgoneta. habían estado implicados individualmente en dos episodios en los que se habían producido el robo de cargamentos de droga en los años 2012 y 2022, habiéndose producido en el primero de ellos varios heridos por disparos de arma de fuego.

Al estar directamente implicados estos dos varones en lo sucedido, los agentes también iniciaron diversas gestiones policiales para localizarlos y detenerlos.

La Policía acabó localizando el paradero de los tres investigados en la Comunidad de Madrid, residiendo el padre y su hijo en la localidad madrileña de Navalcarnero y el tercer investigado en Fuenlabrada.

Los agentes diseñaron un operativo en el que realizaron tres entradas y registros en las viviendas de los investigados, en los que detuvieron a los tres varones por la presunta comisión de los delitos de tráfico de drogas y simulación de delito, e intervinieron más de 34.000 euros en efectivo, los dos vehículos "lanzadera", 12 teléfonos móviles, 9 tarjetas SIM y otros dispositivos digitales y de almacenamiento.

Los agentes continúan con la investigación con el objetivo de identificar y detener a los autores del asalto de la furgoneta.

Noticias relacionadas

Los detenidos, de 29, 33 y 65 años de edad, fueron puestos a disposición de los juzgados de Navalcarnero y Fuenlabrada, aunque causa se instruye en un juzgado de Elche.