Destapan una trama de exportación de Alicante a Argelia de coches robados en Marruecos

La Guardia Civil ha detenido a seis personas al desarticular en el puerto de Alicante una trama dedicada a la exportación fraudulenta hacia Argelia de vehículos robados en Marruecos. La operación se inició el pasado 19 de noviembre y la Guardia Civil ha intervenido y recuperado siete vehículos que iban a ser embarcados en el puerto alicantino.

La investigación comenzó cuando guardias civiles de la Unidad de Análisis e Investigación Fiscal y de Fronteras (UDAIFF) del puerto de Alicante detectaron un incremento significativo de vehículos que presentaban placas temporales durante la operativa de embarque en los ferrys con destino a Argelia.

Ante las sospechas de una posible falsificación de documentación, los agentes realizaron las primeras comprobaciones, logrando identificar irregularidades en la trazabilidad documental de varios turismos.

Procedencia fraudulenta

Tras las gestiones realizadas y el análisis de la documentación aportada, se constató que la procedencia de los vehículos intervenidos era fraudulenta. Según las investigaciones, los turismos, que habían sido sustraídos en Marruecos, eran introducidos en territorio europeo, donde presuntamente se alteraba su documentación mediante la falsificación de facturas y certificados oficiales para simular una procedencia europea. Posteriormente, eran exportados a Argelia antes de que pudiera detectarse su origen ilícito.

Vehículos en el puerto de Alicante. / INFORMACIÓN

La operación ha permitido intervenir un total de siete vehículos de distintas marcas y modelos, que han quedado depositados a disposición judicial antes de su embarque. Los turismos que han quedado intervenidos, una vez finalizada la investigación, serán restituidos a sus legítimos propietarios.

Los investigadores han logrado detener a seis personas de entre 32 y 45 años, a las que se les imputa el delito de falsedad documental.

La Guardia Civil destaca la importancia del control documental y aduanero en los puertos nacionales, así como la cooperación internacional en la lucha contra el fraude y el tráfico ilícito de vehículos, reafirmando su compromiso con la seguridad jurídica del comercio exterior y la protección del patrimonio de los ciudadanos.