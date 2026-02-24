Estafan 54.000 € con 60 contratos falsos de telefonía para obtener móviles de alta gama en Alicante
La Policía Nacional arresta a una empleada de un comercio y a un hombre que usaron datos de 13 personas y luego revendían los teléfonos y otros artículos tecnológicos
Agentes del Grupo de Delincuencia Económica (UDEF) de la Policía Nacional han detenido en Alicante a un hombre y una mujer acusados de un fraude de 54.000 euros mediante más de sesenta contratos fraudulentos de telefonía para conseguir terminales de alta gama y otros artículos tecnológicos, efectos que luego revendían a terceras personas. La mujer trabajaba como comercial en una tienda de Alicante de una conocida compañía de telefonía que fue víctima de la estafa y el hombre aparentaba ser gestor de servicios de telefonía. Para consumar el engaño utilizaron los datos de hasta 13 personas.
La investigación policial tuvo su inicio con la denuncia del responsable de una distribuidora de servicios telefónicos en la que manifestaba que habían detectado un inusual incremento en el volumen de contratos en una de sus tiendas de Alicante y que podrían tratarse de contratos fraudulentos.
Los agentes averiguaron que a lo largo del año 2025 se habían realizado más de 60 contrataciones utilizando sin ningún tipo de consentimiento los datos personales de hasta 13 personas. Los investigadores de la UDEF comprobaron los diferentes expedientes comerciales de los clientes confirmando que en diversos contratos las firmas no coincidían y que no estaban aceptados tampoco los consentimientos contractuales.
Misma cuenta bancaria
Por si esto fuera poco, las facturas del coste de los contratos estaban asociadas a una misma cuenta bancaria a pesar de figurar a diferentes nombres de personas.
Además, y si faltaban dudas sobre la irregularidad de estas contrataciones, los agentes comprobaron que los recibos de las líneas telefónicas contratadas no estaban siendo abonados, por lo que el total de contratos, con un importe en torno a los 900 euros, hacían un total de impagos de unos 54.000 euros, siendo causado este perjuicio económico a la distribuidora.
En los hechos estaba directamente implicada una trabajadora de la tienda en la que se registraban los contratos, siendo relacionado posteriormente en los hechos un varón, que se dedicaba a revender los teléfonos móviles de alta gama que obtenían con los contratos fraudulentos.
Finalmente, los agentes identificaron plenamente a los dos investigados, que fueron localizados y detenidos por la presunta comisión de los delitos de estafa y falsedad documental.
Cuando fue detenido, el segundo investigado llevaba entre sus pertenencias una fotocopia del DNI de uno de los perjudicados, con cuyos datos los detenidos habían realizado hasta 13 contratos.
Además del perjuicio económico causado a los perjudicados por estas contrataciones fraudulentas también han sufrido un perjuicio reputacional al haber sido incluidos en lista de morosos.
Los detenidos, un hombre de 52 años y una mujer de 35 años, fueron puestos a disposición del juzgado de guardia de Alicante tras concluir las diligencias policiales.
