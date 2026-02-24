Fallece el "cuidador" de la viuda negra de Alicante, condenado a 22 años por asesinar al marido de Conchi

Casi ocho años después de ser detenido por la Policía y encarcelado por el conocido crimen de la viuda negra de Alicante, Francisco Pérez Ortega, de 65 años, ha fallecido esta pasada madrugada en el módulo de seguridad del Hospital General Doctor Balmis de Alicante, donde estaba hospitalizado a causa de una grave enfermedad, según han confirmado a este diario fuentes cercanas al caso.

El "cuidador" de Conchi, la viuda negra de Alicante, fue condenado a 22 años y medio de cárcel como coautor del asesinato del marido de Concepción Martín Velasco, a quien condenaron a 23 años y medio de prisión.

Francisco Pérez, en una imagen de archivo. / Héctor Fuentes

El crimen ocurrió en un aparcamiento de la Albufereta la noche del 20 agosto de 2018, dos semanas después de casarse Conchi con la víctima en Sax. La víctima, un jubilado de 69 años, había ido a dicho lugar con el pretexto de tener una cena romántica con su mujer y echar flores en cierto lugar en memoria de seres queridos de ella.

La sentencia declaró probado que Conchi y su "cuidador", que también fue su cuñado al casarse con una hermana de ella ya fallecida cuando sucedieron los hechos, le atrajeron a una trampa para poder asesinarlo sin que pudiera defenderse. Lo consiguieron, pero no contaban con que desde un mirador del paseo de la carretera de la Cantera en Alicante se encontraba una policía nacional fuera de servicio que vio la escena desde lo alto y corrió hacia ellos para detenerlos. La víctima recibió un total de 19 puñaladas con un arma blanca, probablemente un destornillador, de las cuales una fue mortal, al alcanzarle en la yugular.

Móvil sin esclarecer

Ni la investigación pudo desvelar el móvil exacto del crimen, ni tampoco los condenados arrojaron luz en este sentido porque atribuyeron el crimen a unos desconocidos y que ellos solo trataban de auxiliar a la víctima. Todo eran especulaciones, igual que las que surgieron sobre la relación entre Conchi y Paco, aunque entre los efectos intervenidos por la Policía en un registro aparecieron fotos íntimas del día de la supuesta noche de bodas, en la que no aparecía el recién casado.

Conchi, la mujer condenada a más de 23 años por el asesinato de su marido en Alicante. / Alex Domínguez

Un preso que compartió celda con Francisco Pérez llegó a declarar en el juzgado que investigó el caso que el ahora fallecido le confesó el crimen y que lo justificó para vengarse porque la víctima le entregó un medicamento machacado como si se tratara de cocaína y lo esnifó pensando que era la droga que le había encargado. Sin embargo, tampoco se dio credibilidad a esta hipótesis.

Aunque inicialmente Paco y Conchi estaban cumpliendo pena en el mismo centro penitenciario, actualmente él seguía recluido en Villena y la viuda negra de Alicante al parecer está ingresada en Picassent, en Valencia. Hasta su fallecimiento esta pasada madrugada, Francisco Pérez Ortega ha tenido que ser atendido en varias ocasiones tanto en el hospital de Alicante como en el de Elda, según fuentes cercanas al caso.