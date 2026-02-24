Salvamento Marítimo de Alicante rescata a 15 inmigrantes en una patera frente a Arenales del Sol

La Salvamar Leo de Salvamento Marítimo, con base en el puerto de Alicante, rescató este lunes por la noche a 15 inmigrantes varones que estaban a bordo de una patera localizada frente a la playa de Arenales del Sol en Elche.

Los servicios de rescate se activaron tras una llamada de emergencia efectuada desde la propia patera a las once de la noche de este lunes.

La Guardia Civil pudo confirmar la presencia de la embarcación a una media milla de la costa y al lugar se desplazó, además de una embarcación del Servicio Marítimo del Instituto Armado, la Salvamar Leo de Salvamento Marítimo, cuya tripulación rescató a los 15 migrantes que iban bordo.

Traslado a Alicante

Los migrantes fueron trasladados por Salvamento Marítimo hasta el puerto de Alicante, donde un equipo de Cruz Roja les ofreció la primera asistencia en el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) antes de hacerse cargo de ellos la Policía Nacional.

Catorce de los migrantes rescatados son de origen marroquí y uno de Argelia. Todos son mayores de edad y se encontraban en buen estado de salud.