Salvamento Marítimo de Alicante rescata a 15 inmigrantes en una patera frente a Arenales del Sol
Salvo uno de los migrantes todos son de origen marroquí y se encuentran en buen estado de salud
La Salvamar Leo de Salvamento Marítimo, con base en el puerto de Alicante, rescató este lunes por la noche a 15 inmigrantes varones que estaban a bordo de una patera localizada frente a la playa de Arenales del Sol en Elche.
Los servicios de rescate se activaron tras una llamada de emergencia efectuada desde la propia patera a las once de la noche de este lunes.
La Guardia Civil pudo confirmar la presencia de la embarcación a una media milla de la costa y al lugar se desplazó, además de una embarcación del Servicio Marítimo del Instituto Armado, la Salvamar Leo de Salvamento Marítimo, cuya tripulación rescató a los 15 migrantes que iban bordo.
Traslado a Alicante
Los migrantes fueron trasladados por Salvamento Marítimo hasta el puerto de Alicante, donde un equipo de Cruz Roja les ofreció la primera asistencia en el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) antes de hacerse cargo de ellos la Policía Nacional.
Catorce de los migrantes rescatados son de origen marroquí y uno de Argelia. Todos son mayores de edad y se encontraban en buen estado de salud.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Generalitat afirma que la única fórmula para devolver las viviendas protegidas de Alicante es poniéndolas a la venta de forma legal
- La afición dice basta tras el Athletic-Elche: 'Queremos manifestar nuestra indignación ante el nivel de los arbitrajes
- La cuenta atrás del alquiler en Alicante: mudanzas forzosas ante aumentos impagables
- El TSJ da seis meses para presentar el proyecto de demolición de las torres de Punta Llisera de Benidorm
- Caos en los accesos a Alicante: retenciones en la A-70 y un accidente en la N-332 complican la mañana
- Una cuarta parte de los universitarios ya ve más fácil interactuar con ChatGPT que con colegas
- El Consell alerta al juzgado de que hay residentes en viviendas protegidas de Alicante que no son los adjudicatarios
- Marcela, una argentina afincada en Benalúa, habla sobre Alicante: 'Vivir en un lugar donde el 90% de la gente está feliz es un plus