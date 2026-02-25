Dos detenidos en Alicante como patrones de la patera rescatada con quince personas

Agentes del Grupo III de la Unidad contra las Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (UCRIF) de la Policía Nacional han detenido en Alicante a dos de los quince migrantes rescatados frente a la playa de Arenales del Sol tras ser identificados como patrones de la embarcación precaria que navegó desde Argelia hasta el litoral alicantino.

Catorce de los quince rescatados fueron identificados como originarios de Argelia y el último de Marruecos, no a la inversa, como se barajó inicialmente tras el rescate realizado por la Salvamar Leo de Salvamento Marítimo.

Los dos inmigrantes detenidos, identificados con los datos aportados por al menos un testigo protegido que viajaba en la patera, han sido acusados por la Policía Nacional de Alicante como autores de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y favorecimiento de la inmigración irregular.

Rescate en Benidorm

Además de la patera de Arenales del Sol, la Salvamar Leo de Salvamento Marítimo ha rescatado este miércoles por la mañana a quince migrantes de origen subsahariano que navegaban en una patera localizada a unas 25 millas náuticas de Benidorm.

Llegada a Alicante de los migrantes rescatados en Benidorm. / INFORMACIÓN

Los rescatados, trece hombres y dos mujeres -una de ellas embarazada-, han sido trasladados a última hora de la mañana por Salvamento Marítimo al puerto de Alicante, donde han recibido una primera asistencia de Cruz Roja antes de hacerse cargo de ellos la Policía Nacional.