Dos detenidos en Alicante como patrones de la patera rescatada con quince personas
Salvamento Marítimo intercepta otra embarcación a veinticinco millas de Benidorm con 15 subsaharianos a bordo, entre ellos una mujer embarazada
Agentes del Grupo III de la Unidad contra las Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (UCRIF) de la Policía Nacional han detenido en Alicante a dos de los quince migrantes rescatados frente a la playa de Arenales del Sol tras ser identificados como patrones de la embarcación precaria que navegó desde Argelia hasta el litoral alicantino.
Catorce de los quince rescatados fueron identificados como originarios de Argelia y el último de Marruecos, no a la inversa, como se barajó inicialmente tras el rescate realizado por la Salvamar Leo de Salvamento Marítimo.
Los dos inmigrantes detenidos, identificados con los datos aportados por al menos un testigo protegido que viajaba en la patera, han sido acusados por la Policía Nacional de Alicante como autores de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y favorecimiento de la inmigración irregular.
Rescate en Benidorm
Además de la patera de Arenales del Sol, la Salvamar Leo de Salvamento Marítimo ha rescatado este miércoles por la mañana a quince migrantes de origen subsahariano que navegaban en una patera localizada a unas 25 millas náuticas de Benidorm.
Los rescatados, trece hombres y dos mujeres -una de ellas embarazada-, han sido trasladados a última hora de la mañana por Salvamento Marítimo al puerto de Alicante, donde han recibido una primera asistencia de Cruz Roja antes de hacerse cargo de ellos la Policía Nacional.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Generalitat afirma que la única fórmula para devolver las viviendas protegidas de Alicante es poniéndolas a la venta de forma legal
- Cinco jóvenes de entre 18 y 24 años de una misma familia consiguieron una vivienda protegida en Les Naus de Alicante
- Un patrullero de la Armada atraca este martes en El Campello y podrá ser visitado por la tarde
- Caos en los accesos a Alicante: retenciones en la A-70 y un accidente en la N-332 complican la mañana
- Marcela, una argentina afincada en Benalúa, habla sobre Alicante: 'Vivir en un lugar donde el 90% de la gente está feliz es un plus
- El TSJ da seis meses para presentar el proyecto de demolición de las torres de Punta Llisera de Benidorm
- El gestor de la cooperativa tiene un ático en Les Naus de Alicante que ha pedido permiso a Vivienda para vender
- La playa de El Pinet en Elche recupera su esplendor