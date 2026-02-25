Detenidos dos británicos por simular el secuestro de uno de ellos en Benidorm para conseguir dinero de la familia

La Policía Nacional ha detenido en Benidorm a dos varones británicos de 37 y 51 años por simular un secuestro con el objetivo de conseguir dinero de forma rápida. La denuncia recibida en Benidorm tras una alerta dada desde Interpol movilizó a gran parte de la comisaría benidormí al sospechar que se trataba de un secuestro real. Los falsos secuestradores reclamaron tan solo 830 euros como rescate.

La investigación policial tuvo su inicio a finales del pasado enero tras un aviso de Interpol a la Policía Nacional sobre el posible secuestro de un ciudadano británico en Benidorm.

La pareja del secuestrado, que fue quien que dio aviso a las autoridades británicas sobre el secuestro, dijo tener en su poder vídeos en los que el varón secuestrado aparecía ensangrentado a la vez que su secuestrador le amenazaba de muerte con un cuchillo.

Los agentes contactaron de inmediato con los responsables del consulado británico para que aportasen las imágenes que les habían llegado a través del denunciante, en las que efectivamente aparecía el varón presuntamente secuestrado y su supuesto captor esgrimiendo un cuchillo de forma amenazante.

Además, las autoridades británicas aportaron las conversaciones en las que el secuestrador pedía dinero para liberarle y no hacerle más daño, añadiendo la amenaza expresa de que si no realizaban el pago lo mataría.

Ante la gravedad de los hechos, los agentes de la Comisaría de Benidorm movilizaron todos los medios disponibles a su alcance para evitar que la presunta víctima sufriera ningún tipo de daño, pero además y debido a la complejidad de la situación solicitaron colaboración urgente al Grupo de Secuestros y Extorsiones de la Comisaría General de Policía Judicial.

Seguidamente estos agentes especializados de Madrid consiguieron establecer contacto directo con el denunciante familiar del secuestrado que aportó una fotografía del presunto captor y la información de que si no ingresaban 830 euros en la cuenta del secuestrado lo mataría.

Por parte de la Comisaría de Benidorm se puso en marcha un importante dispositivo en el que se movilizaron gran cantidad de agentes de las distintas brigadas, principalmente de Seguridad Ciudadana y Policía Judicial para intentar localizar el paradero del supuesto secuestrado, al mismo tiempo que los agentes del Grupo de Secuestros y Extorsiones de Madrid analizaban toda la información recibida a través de las autoridades británicas.

También se paralizaron las investigaciones policiales que se estaban llevando a cabo en ese momento en Benidorm con el objetivo de movilizar a todos los investigadores disponibles con la finalidad de resolver lo antes posible la investigación y que el presunto secuestrador no llevase a término sus amenazas de muerte.

Finalmente, y gracias a diversas gestiones y comprobaciones los agentes localizaron el lugar en el que podían hallarse el secuestrado y su captor, tratándose de un hotel de Benidorm en el que los agentes comprobaron que el supuesto secuestrado se había alojado días antes acompañado de otro varón británico.

Los agentes se situaron de manera discreta en los alrededores del hotel estableciendo un dispositivo de vigilancia, y coordinando los preparativos del posible rescate del varón secuestrado, momento en el que de repente vieron como salían del hotel dos varones que coincidían con las características del secuestrado y del secuestrador, conversando ambos de forma cordial y amigable. Rápidamente, los agentes interceptaron a ambos varones y procedieron a su identificación.

Una vez interpelado el supuesto secuestrado sobre lo ocurrido los agentes averiguaron que todo se trataba de una simulación de secuestro con la finalidad de obtener dinero de manera rápida, por lo que los agentes detuvieron a ambos varones por la presunta comisión de los delitos de simulación de delito y estafa.

Además, durante la reseña policial y toma de huellas los agentes comprobaron que el presunto secuestrador había dado un nombre falso tanto al registrarse en el hotel como huésped como al identificarse ante los agentes en el momento de localización y detención, por lo que los agentes procedieron de nuevo a la lectura de sus derechos como detenido por la presunta comisión de un delito de usurpación de identidad.

Los detenidos, tras la práctica de las diligencias policiales, fueron puestos a disposición del Juzgado de instrucción en funciones de guardia de la localidad de Benidorm.