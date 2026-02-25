Libertad para tres detenidos con 249 kilos de marihuana en una nave industrial de Orihuela

La Guardia Civil ha intervenido 249 kilos de marihuana al desmantelar una plantación de cannabis sativa en una nave industrial de Orihuela y ha detenido a tres jóvenes de 19, 22 y 23 años como responsables del cultivo de droga, según han informado a este diario fuentes cercanas al caso.

Los investigadores intervinieron un total de 688 plantas de marihuana de un metro de altura aproximadamente y los tres detenidos, asistidos por los abogados Roberto Sánchez Martínez y Carmen Herrero, fueron puestos la semana pasada a disposición del juzgado de guardia de Orihuela y todos quedaron en libertad provisional.

La operación ha sido realizada por el Área de Investigación del Puesto Principal de Torrevieja y se originó a partir de las pesquisas realizadas tras el desmantelamiento de otra plantación de marihuana el pasado año en un inmueble de Almoradí.

Contrato de electricidad

Los agentes investigaron la empresa que había realizado el contrato de suministro eléctrico de Almoradí y descubrieron que la mercantil tenía dos contratos más para sendas naves industriales de Cox y Orihuela. En el municipio de Cox, la Guardia Civil no descubrió nada relacionado con el cultivo de marihuana, pero una nave del polígono industrial de Puente Alto en Orihuela sí hallaron indicios que derivaron en una nueva investigación y el posterior desmantelamiento de una plantación de cannabis sativa.

Las primeras pesquisas sobre esta nave ya alertaron a la Guardia Civil de un posible delito de defraudación de fluido eléctrico. Por ello, establecieron vigilancias en las inmediaciones de la nave y comprobaron que no había actividad laboral alguna en dicha nave: ni tránsito de trabajadores, ni movimientos de vehículos de carga.

La inactividad era absoluta y nadie entró por la puerta principal de la nave durante las vigilancias realizadas, por lo que se sospechó que el acceso debía realizarse a través de naves contiguas.

La Guardia Civil de Torrevieja requirió el apoyo de la Unidad Aérea y mediante el uso de drones equipados con sensor térmico detectaron una forma de calor anómala para las condiciones de aparente inactividad laboral en la nave.

Los agentes continuaron recabando indicios para confirmar sus sospechas sobre la posible existencia de una plantación de marihuana en el interior de la nave y finalmente solicitaron a un juzgado de Orihuela autorización para entrar y registrar el inmueble.

Al proceder al registro de la nave detuvieron a los tres jóvenes que había en el interior e intervinieron 688 plantas de marihuana repartidas en tres estancias del inmueble. Las plantas arrojaron un peso bruto de 249 kilos de marihuana y aún no habían llegado a la fase de floración.