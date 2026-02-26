Seis detenidos en Alicante por una red de blanqueo "agraciada" con 33 décimos premiados de lotería de Navidad

La Policía Nacional ha detenido en Alicante a seis presuntos miembros de una red de blanqueo que usaba la compra de décimos premiados de lotería de Navidad con dinero negro como uno de los mecanismos de "lavado" de capitales de dudosa procedencia, según han informado fuentes policiales. Los investigadores vinculan al grupo con la compra con dinero negro de 33 décimos premiados.

Entre los seis detenidos se encuentra el cabecilla del grupo, Álvaro C., de 46 años y sobre el que pesaba una orden de ingreso de prisión de la Audiencia Nacional al estar reclamado en Argentina por delitos de narcotráfico relacionados con el transporte, comercialización y almacenamiento de estupefacientes.

Álvaro C. figuraba entre los diez fugitivos españoles más buscados por Interpol y llevaba casi seis años eludiendo la acción de la Justicia, hasta que ha sido apresado esta semana en Alicante en una operación conjunta realizada por agentes del Grupo de Blanqueo de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) y del Grupo de Delincuencia Violenta (UDEV) de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Alicante.

Traslado del presunto cabecilla de la red de blanqueo en Alicante. / INFORMACIÓN

A disposición judicial

Cuatro de las seis personas arrestadas, de entre 44 y 75 años, han pasado este jueves a disposición judicial como presuntas autoras de los delitos de blanqueo de capitales y tenencia ilícita de armas, además de la reclamación judicial de ingreso en prisión para el líder de la organización. Las otras dos personas quedaron en libertad provisional tras la comparecencia en dependencias policiales.

La Policía Nacional realizó el pasado martes las detenciones y además llevó a cabo diez registros domiciliarios en viviendas y trasteros de Alicante, donde los investigadores intervinieron un fusil de asalto y dos pistolas con gran cantidad de munición, más de 70.000 euros en efectivo, 19 productos bancarios por más de 650.000 euros, siete inmuebles valorados en cerca de un millón de euros, cuatro vehículos, tres balizas de seguimiento y una microcámara, además de otros efectos y documentación.

La operación se inició a raíz de dos investigaciones paralelas de la UDEV y la UDEF relacionadas con la información inicial conocida sobre la existencia de un individuo, con antecedentes por narcotráfico, al que le constaba una requisitoria de ingreso en prisión en vigor por la Audiencia Nacional para cumplir una pena de prisión en Argentina por delitos relacionados con el tráfico de drogas.

El sospechoso llevaba ocultándose de la acción de la Justicia durante seis años y la Policía recibió información de que podría estar escondido en un chalé ubicado entre Alicante y la sierra del Maigmó.

Este sospechoso es además el padre de uno de los detenidos por la pelea en la que murió apuñalado un joven el pasado año cerca del Hospital General de Alicante. La Policía averiguó que el entorno del fugitivo podría estar relacionado con delitos de blanqueo de capitales en España, por lo que se amplió el foco de la investigación y aunaron sus esfuerzos los agentes del Grupo de Blanqueo de Capitales y del Grupo de Delincuencia Violenta con el fin de averiguar el paradero del prófugo y líder de la trama.

Viviendas con financiación ilícita

Los investigadores identificaron a una persona relacionada con el fugitivo investigado que en el año 2021 adquirió una vivienda sin financiación. Asimismo, el análisis patrimonial de los principales responsables de las actividades delictivas investigadas, de cara a acreditar su financiación y facilitar así su decomiso tal y como se establece en la legislación vigente, evidenció la existencia de mecanismos para integrar los beneficios de la actividad delictiva en el circuito legal, lo que supondría la comisión de un delito de blanqueo de capitales por parte de los miembros de la organización delictiva investigada.

Uno de los coches intervenidos en Alicante a los detenidos. / DELGADO

Por otro lado, el entramado adquirió entre 2004 y 2008 dos viviendas en Alicante, cuya cuota hipotecaria se ha venido abonando a través de ingresos de efectivo realizados por familiares directos con dinero de origen desconocido, a pesar de que ninguno de los sujetos investigados tiene vida laboral suficiente para la adquisición de tal patrimonio inmobiliario.

Además, entre el periodo 2021-2023 incrementaron el patrimonio inmobiliario nuevamente en tres viviendas más por un importe total de 605.000 euros, sospechándose que el principal investigado podría estar sirviéndose de ellas como almacén de dinero o sustancias ilícitas que le permitieran mantener el nivel de vida y los activos relacionados con el.

Premios de lotería de Navidad

Los avances en la investigación permitieron averiguar que la mayor parte de las viviendas se habían financiado con premios de diferentes sorteos de Lotería Nacional, concretamente de sorteos de Navidad. La Policía sospecha que se trata de una operativa de blanqueo de capitales mediante la compra de boletos premiados, ya que se ha detectadp que el entorno más cercano del cabecilla había sido agraciado con 33 décimos entre 2020 y 2024, con un importe total neto de 506.032 euros.

Armas de fuego

Una vez recabados todos los indicios y se supo dónde podría estar oculto el cabecilla, la Policía llevó a cabo la explotación de la operación el pasado martes en varios puntos de la ciudad de Alicante y detuvo a seis personas, entre las que figuraba el principal responsable de la trama, que llevaba seis años oculto evadiéndose de la acción de la Justicia.

Los investigadores de la UDEF y UDEV, apoyados por agentes de Seguridad Ciudadana y de otros grupos, comenzaron sobre las seis de la mañana a realizar diez registros domiciliarios en viviendas y trasteros. En dichos registros incautaron un fusil de asalto yugoslavo M70 con dos cargadores y 144 cartuchos, dos pistolas reales, un arma supuestamente de fogueo con su cargador, un cargador para arma de fuego, seis cartuchos del calibre 12 mm, 24 cartuchos del calibre 22, 42 cartuchos del calibre 9 mm supuestamente de fogueo, ocho cartuchos de 9 mm, tres balizas de seguimiento, una microcámara, 39 teléfonos móviles, 70.425 euros en efectivo y diversa documentación.

Asimismo, la Policía intervino diferentes activos de la organización desarticulada, entre ellos siete inmuebles valorados en cerca de un millón de euros, cuatro vehículos de gama media/alta y 19 productos bancarios con un saldo a fecha actual de 650.000 euros, estando aún por determinar su importe total.

Los detenidos, tras la práctica de las diligencias policiales, han sido puestos este jueves a disposición del juzgado de guardia de Alicante.