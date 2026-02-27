Detenido en el aeropuerto de Alicante-Elche un hombre que podría enfrentarse a cadena perpetua en Reino Unido

Agentes de la Policía Nacional han detenido en el aeropuerto de Alicante-Elche a un ciudadano británico de 43 años sobre el que pesaba una Orden Internacional de Detención dictada por las autoridades del Reino Unido por un delito de tráfico de drogas.

El arresto se produjo cuando el hombre acudió a las instalaciones aeroportuarias para recoger a un familiar. La orden había sido comunicada a la Policía Nacional de Alicante a través del Grupo de Fugitivos Internacionales de la Comisaría General de Policía Judicial, después de que las autoridades británicas sospecharan que el reclamado podía estar oculto en la provincia y que podría desplazarse al aeropuerto con motivo de la llegada de un allegado.

Los hechos que motivan la reclamación se remontan a mayo de 2024, cuando fue detenido en el Reino Unido transportando un kilogramo de cocaína de gran pureza. Tras ampliarse la investigación, las autoridades británicas le atribuyeron su presunta participación en diversos transportes de esta sustancia. Cuando se intentó ejecutar su detención, el investigado ya se encontraba en paradero desconocido, por lo que a mediados de septiembre de 2025 se emitió una Orden Internacional de Detención.

El Grupo de Crimen Organizado de la Comisaría Provincial de Alicante estableció un dispositivo en el aeropuerto, donde finalmente fue localizado y arrestado. Según la reclamación judicial, podría enfrentarse en el Reino Unido a la pena de cadena perpetua.

Además, tras la comprobación de su documentación, los agentes constataron que se encontraba en situación irregular en España.

El detenido, una vez practicadas las diligencias policiales, ha sido puesto a disposición del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional, órgano competente para tramitar su extradición.