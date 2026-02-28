Alquilaban pisos turísticos como viviendas habituales y exigían hasta 6.000 euros por adelantado en Alicante
La Policía Nacional detiene a tres falsos gestores inmobiliarios que entregaban contratos y llaves tras cobrar el dinero a las víctimas
La Policía Nacional ha detenido en Alicante a tres hombres de entre 25 y 30 años como presuntos autores de un delito de estafa. Los arrestados se hacían pasar por gestores inmobiliarios y ofertaban como alquileres de larga duración viviendas vacacionales que previamente habían arrendado por cortos periodos para hacerse con las llaves.
La investigación se inició tras la presentación de tres denuncias con un mismo patrón. Las víctimas aseguraban haber alquilado viviendas en la ciudad y, días después de instalarse, haber sido desalojadas por los propietarios legítimos, quienes les informaron de que se trataba de apartamentos turísticos y de que habían sido engañadas.
Pagos por adelantado
Los afectados habían contactado con los supuestos gestores a través de plataformas online de alquiler y redes sociales. Los investigados solicitaban pagos por adelantado en concepto de reserva, seis meses de alquiler, fianza y otros gastos. Las cantidades abonadas (mediante transferencia bancaria o en efectivo) oscilaban entre 3.000 y 6.000 euros.
En la mayoría de los casos, las víctimas residían en otros países. Tras realizar un primer pago desde el extranjero, viajaban a Alicante, donde uno de los estafadores les recibía y les acompañaba incluso a entidades bancarias para completar el abono del dinero pactado. Después, les llevaban hasta la vivienda, firmaban un contrato falso y les entregaban las llaves.
Método del "falso alquiler"
El engaño quedaba al descubierto días más tarde, cuando los verdaderos propietarios acudían a inspeccionar el inmueble tras finalizar el alquiler vacacional que previamente habían formalizado los propios estafadores para obtener acceso a la vivienda. Era entonces cuando los inquilinos descubrían que habían sido víctimas del conocido método del "falso alquiler".
Al intentar contactar con los supuestos arrendadores, las víctimas comprobaban que habían sido bloqueadas y que los anuncios habían desaparecido de las plataformas donde se publicitaron.
El perjuicio económico total asciende a 11.800 euros según las tres denuncias investigadas. La operación ha sido desarrollada por agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Comisaría Provincial de Alicante, que lograron identificar plenamente a los tres implicados y proceder a su detención como presuntos responsables de los hechos.
