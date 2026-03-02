Un preso estafa cerca de 9.000 € a su compañero de celda en Alicante con la promesa de salir de prisión bajo fianza

La Policía Nacional ha detenido en Alicante un varón y dos mujeres, de 29, 30 y 63 años, por estafar cerca de 9.000 euros a un preso de Fontcalent al que engañaron prometiéndole que iba a salir de la cárcel pagando una fianza. El joven detenido era compañero de celda de la víctima y tras pedirle 8.000 euros para el pago de una fianza el dinero fue transferido a través de una empresa de envío de dinero, siendo los receptores del mismo los detenidos.

La Comisaría de Distrito Centro de Alicante inició la investigación tras una denuncia de un preso de Fontcalent que acusó a su compañero de celda de estafarle bajo el pretexto de ayudarle en la causa penal que se llevaba contra él y decirle que disponía de contactos que le ayudarían a salir de prisión.

El contacto al que se refería era el de una abogada que supuestamente había negociado con la Fiscalía que llevaba su caso. Según el estafador, se había acordado su salida de prisión previo pago de 8.000 euros en concepto de fianza y además debía abonar otros 1.500 euros a la letrada por sus servicios.

Para ganarse su confianza y como medida de presión, este varón le dijo que ya se había adelantado el pago de la fianza, aportándole un justificante de ingreso del supuesto dinero, el cual tenía que serle devuelto.

Falso ingreso

Una vez mostrado el justificante del supuesto ingreso, le facilitó a la víctima un número diciéndole que era la cuenta bancaria de la abogada donde debía realizar el ingreso del dinero, haciéndole creer que había sido la abogada la que había adelantado el dinero de la fianza para lograr su libertad y por ello debía ser devuelto con urgencia, llegando a realizar varias transferencias.

En total abonó 8.750 euros, pero no salió de prisión. Cuando se dio cuenta de que se trataba de un engaño y que no había ninguna fianza para salir de la cárcel, el recluso le reclamó en varias ocasiones a su compañero de celda la devolución del dinero y a pesar de los reiterados requerimientos, dicha cantidad no le llegó a ser devuelta.

Las gestiones realizadas por los agentes determinaron que el denunciado ideó un relato falso sobre la existencia de una fianza judicial que la víctima debía abonar para salir de prisión y sobre este supuesto hecho, se llevó a cabo la estafa, aprovechándose además de la situación de vulnerabilidad en la que se encontraba la víctima.

Estafa

Para llevar a cabo la ejecución de la estafa, el presunto autor utilizó documentación bancaria falsa, transferencias programadas que luego no eran ejecutadas y la supuesta intermediación de una abogada.

Los intentos de cobro se trataron de hacer a través de la cuenta bancaria de la pareja del presunto autor, pero por causas ajenas no se llegaron a realizar, por lo que le indicó a la víctima que efectuara los pagos a través de una empresa de envío de dinero, alegando dificultades administrativas, intentando así mantener en todo momento la apariencia de legalidad.

Una vez enviado el dinero en diferentes pagos, la retirada fue realizada por parte del denunciado, su novia y su madre, actuando como receptores directos del dinero procedente de la víctima contribuyendo de manera decisiva a la consumación de la estafa investigada.

Tras descubrirse el engaño, el denunciado trató de dilatar la situación utilizando justificantes de transferencias falsas con la intención de aparentar una devolución que nunca llegó a producirse. Para ello le mostró pantallazos obtenidos de un terminal móvil en los que aparecían reflejados justificantes bancarios de transferencias programadas las cuales posteriormente eran anuladas, no llegando nunca a materializarse el ingreso.

Con todo lo investigado, se llevó a cabo un operativo policial que dio como resultado la localización y detención de los tres identificados por su implicación en los hechos.

Tras las detenciones, se realizó un registro en el domicilio del varón y su pareja, donde fueron intervenidos diversos enseres y documentación a nombre de la víctima, efectos que anteriormente habían sido requeridos en varias ocasiones por la víctima y que el varón detenido nunca llegó a devolvérselos. De los tres detenidos, el varón fue puesto a disposición del juzgado de guardia de Alicante.