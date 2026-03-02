Las violaciones se disparan un 23,5% en la provincia de Alicante, con 273 casos en 2025

Una agresión sexual con penetración denunciada aproximadamente cada 27 horas en la provincia de Alicante. Este es el balance del informe anual de criminalidad publicado por el Ministerio del Interior, donde se recoge que en 2025 se contabilizaron 111.263 delitos y faltas, un 6,3 por ciento más que el año anterior y más de cinco puntos por encima de la media nacional, que se ha situado en un aumento del 0,8%. Según el desglose por tipología delictiva, todos los delitos recogidos en el informe crecieron el pasado año en la provincia de Alicante, excepto los homicidios dolosos y asesinatos consumados, que pasaron de 21 en 2024 a 16 en 2025, un 23,8 por ciento menos.

En el lado contrario aparecen las agresiones sexuales con penetración, el delito que más aumentó en la provincia. La subida fue de un 23,5% al pasar de 221 a 273 casos denunciados. Estas 273 violaciones denunciadas se engloban en los 1.088 delitos contra la libertad sexual, donde el aumento general se cifró en un ocho por ciento. El aumento de las violaciones fue aún mayor en la ciudad de Alicante, donde crecieron un 47,1% al pasar de 51 a 75 denuncias.

Los delitos sexuales crecieron en el conjunto del país un 2,3%, mucho menos que en la provincia, y el Gobierno reitera en el informe que este aumento sostenido debe ponerse en relación con las «activas políticas de concienciación y de reducción de la tolerancia social y personal frente a este tipo de hechos delictivos, que se traducen en una mayor disposición de las víctimas a denunciarlos y a poner sus casos en manos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, lo que reduce los niveles de infradenuncia existentes en relación con estos tipos penales».

Alto índice de esclarecimientos

Sin embargo, hay que recordar que 2024 se cerró en Alicante con un aumento del 5,1% de los delitos contra la libertad sexual y dentro de ellos las agresiones sexuales con penetración solo subieron medio punto. Fuentes policiales señalan sobre este tipo de delito que frente a las limitaciones de poder prevenirlo, una vez que se denuncian normalmente son esclarecidos casi el cien por cien de los casos y detenidos los autores.

Los ciberdelitos, que representan casi el 20% de las infracciones penales en la provincia, crecieron un 11,7% -20.006 casos-, mientras que la criminalidad convencional, con 91.257 delitos y faltas aumentó en menor grado, un 5,2 por ciento. Las estafas informáticas, con 17.175 casos, siguen acaparando la gran mayoría de los ciberdelitos, según el informe de Interior.

Otros delitos que experimentaron subidas en la provincia de Alicante durante el pasado año fueron los crímenes en grado de tentativa y las lesiones y riñas tumultuarias. En el primer caso, la subida fue del 20,8%, al pasar de 53 a 64 homicidios dolosos y asesinatos en grado de tentativa. En el segundo, se registraron 1.088 delitos de lesiones y riñas tumultuarias, un 11,3 por ciento más que en 2024.

Unos delitos que preocupan en mayor grado a la ciudadanía y registraron subidas en la provincia fueron los robos con violencia e intimidación -2.275 casos y una subida del 4%-, los robos con fuerza en domicilios -7.205 y un 3,1% de aumento-, los hurtos -28.241 y un 7,1% de crecimiento- y las sustracciones de vehículos, con 1.415 robos y un incremento del 4,4 por ciento. El balance del tráfico de drogas, con 1.187 casos y una subida del 3,7%, recoge en realidad una mayor actividad de las Fuerzas de Seguridad contra los grupos que trafican con estupefacientes en la provincia.

El informe recoge también la estadística de los municipios alicantinos con más de 20.000 habitantes y el pasado año solo bajó la criminalidad en Santa Pola (-1,8%), Alcoy (-1,2%), Elda (-0,5%), Dénia (-0,4%). Por contra, la mayor subida de delitos se registró en Novelda (29,4%), seguido de Crevillent (20,1), Ibi (19,8%) y Villena (16,4%).

En la ciudad de Alicante, donde se contabilizan la cuarta parte de todos los delitos cometidos en la provincia -27.169 de un total de 111.263-, la criminalidad subió un 10,7% en términos generales, pero con un crecimiento bastante mayor en los delitos de lesiones y riñas (43,4%), agresiones sexuales con penetración (47,1%) y robos con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones (24,8%).