Detenido por emplear en un kebab de Alcoy a extranjeros en situación irregular

La Policía Nacional ha detenido en Alcoy al propietario de un negocio de hostelería -un kebab- en el que se encontraban trabajando sin contrato dos ciudadanos extranjeros en situación irregular. El arrestado, de 31 años, ha sido acusado de un delito contra los derechos de los trabajadores.

Según informa la Policía, la investigación se puso en marcha a raíz de una información en la que se daba cuenta de la posible explotación laboral de un ciudadano extranjero en un local de hostelería de Alcoy.

Ante la posibilidad de que en dicho establecimiento de comida pudiera encontrarse algún ciudadano en situación irregular, trabajando sin ser dado de alta en la base de datos de la Tesorería de la Seguridad Social y posiblemente siendo víctima de una explotación laboral, los agentes realizaron gestiones con el fin de localizar dicho local, comprobar quién estaba a cargo de dicho negocio e identificar a las personas que se encontraban allí trabajando.

Una vez realizadas dichas gestiones, la Policía Nacional llevó a cabo una inspección del local junto con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Fueron detenidas dos personas por infracción a la Ley de Extranjería, mientras que el encargado del kebab fue arrestado por un delito contra los derechos de los trabajadores.

Tras la práctica de las diligencias policiales, se dio cuenta de todo lo actuado a los juzgados de Instrucción de Alcoy.