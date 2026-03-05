Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Dos detenidos por incendiar sendos vehículos en garajes de Petrer y Novelda

Los autores apresados en Elda fueron identificados por la Guardia Civil y la Policía, que vinculan los fuegos con ajuste de cuentas por drogas

Imagen de uno de los vehículos incendiados.

Imagen de uno de los vehículos incendiados. / v

P. Cerrada

La Guardia Civil y la Policía Nacional han detenido en Elda a dos jóvenes de 24 años por causar dos incendios en sendos vehículos estacionados en garajes de Novelda y Petrer, donde pusieron en grave riesgo la integridad física y la vida de numerosos vecinos.

La investigación vincula los incendios a un presunto ajuste de cuentas relacionado con el tráfico de drogas. En uno de los inmuebles apareció además alguna pintada que decía "por chivato", en alusión al dueño y usuario de ambos vehículos incendiados.

Dos incendios seguidos

Los hechos investigados se produjeron en la tarde del pasado 30 de diciembre, cuando se declaró un incendio intencionado en un vehículo estacionado en el interior de una plaza de garaje situada en un bloque de viviendas de Novelda.

Imagen de uno de los incendios.

Imagen de uno de los incendios. / v

Apenas unos minutos después, tuvo lugar un segundo incendio, también de carácter intencionado, que afectó a otro vehículo en un garaje ubicado en un bloque de viviendas de Petrer.

En ambos sucesos fue necesaria la rápida intervención de los servicios de extinción de incendios para evitar daños personales irreparables, dado el elevado riesgo generado por las llamas y la acumulación de humo en espacios cerrados.

Los daños ocasionados motivaron que ambas comunidades de propietarios interpusieran las correspondientes denuncias.

Uno de los vehículos incendiados.

Uno de los vehículos incendiados. / v

Ante la gravedad de los hechos, la Brigada de Policía Judicial de la Comisaría de Policía Nacional de Elda-Petrer y el Área de Investigación del Puesto Principal de la Guardia Civil de Novelda coordinaron sus actuaciones y desarrollaron una investigación conjunta con el objetivo de lograr una resolución eficaz y completa.

Tras el análisis de las pruebas recabadas y del "modus operandi" empleado, los investigadores determinaron que la persona perjudicada era la misma en ambos incendios, ya que era titular de uno de los vehículos afectados y usuario habitual del otro.

Asimismo, se constató que en ambos casos se utilizó un acelerante inflamable con la finalidad de incrementar la intensidad y propagación del fuego.

Durante las inspecciones oculares practicadas en los garajes también se comprobó que las instalaciones habían sido vandalizadas recientemente con pintadas y una de ellas decía "por chivato".

Las distintas gestiones de investigación realizadas permitieron concluir que ambos incendios fueron perpetrados por un mismo autor material, que contó con la cooperación de un segundo varón, encargado de trasladarlo hasta los dos garajes.

Uno de los vehículos incendiados.

Uno de los vehículos incendiados. / v

Una vez lograda la plena identificación de los presuntos responsables, se procedió a su detención el pasado 9 de febrero en Elda, imputándoles dos delitos de incendio.

Los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente, que decretó su puesta en libertad con la imposición de medidas cautelares, quedando a la espera de la celebración del correspondiente juicio.

