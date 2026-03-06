Dos detenidos por robar vehículos para asaltar viviendas en Alicante y Murcia

La Guardia Civil ha detenido a dos hombres como presuntos autores de varios robos de vehículos que posteriormente utilizaban para cometer asaltos en viviendas y establecimientos en distintas localidades de las provincias de Alicante y Murcia, ha informado la Comandancia del Instituto Armado.

Las detenciones se han producido en el marco de la operación Leoniza, desarrollada por el Equipo ROCA de la Guardia Civil de Ibi con la colaboración de la Policía Nacional y de las policías locales de Orihuela y Albatera.

La investigación se inició el pasado 8 de febrero, cuando fue sustraído un turismo en la localidad de San Isidro. Ese mismo vehículo fue recuperado posteriormente por agentes del Puesto de Pinoso tras frustrar un robo con fuerza en una casa de campo en La Algueña. En ese momento, dos sospechosos huyeron a pie entre la arboleda tras abandonar el coche robado.

Esa misma noche se produjeron nuevos robos de vehículos en La Algueña. Dos turismos sustraídos fueron localizados horas después en Hondón de los Frailes, donde además se denunció la sustracción de un cuarto vehículo.

Las inspecciones realizadas a los coches recuperados revelaron un patrón de actuación idéntico en todos ellos: los autores forzaban las puertas, manipulaban el bombín de arranque, extraían el equipo de sonido sin llegar a llevárselo y rajaban las cuatro ruedas de los vehículos. Este modus operandi, poco habitual, permitió a los investigadores relacionar los distintos hechos.

Persecución

El 11 de febrero, uno de los vehículos sustraídos en Hondón de los Frailes fue utilizado para cometer un nuevo robo con fuerza en una gasolinera de Archena (Murcia). Los autores arrancaron la puerta de acceso a la tienda y sustrajeron una máquina expendedora de tabaco, que cargaron en el coche robado.

Tres días después, durante la madrugada del 14 de febrero, el mismo vehículo fue empleado para intentar cometer otro robo en una estación de servicio de Orihuela. En esta ocasión, los sospechosos fueron sorprendidos por patrullas de la Policía Local que acudieron tras activarse la alarma del establecimiento.

Al percatarse de la presencia policial, los presuntos autores huyeron a pie, iniciándose una persecución en la que los agentes lograron detener a uno de ellos.

Las investigaciones posteriores permitieron identificar al segundo sospechoso, que fue arrestado el 22 de febrero por la Policía Local de Albatera.

A ambos detenidos se les imputan cuatro delitos de robo o hurto de uso de vehículo a motor y tres delitos de robo con fuerza en interior de viviendas y establecimientos. Tras pasar a disposición judicial, quedaron en libertad provisional a la espera de juicio.

De los vehículos sustraídos, todos han sido recuperados y devueltos a sus propietarios, excepto uno que apareció calcinado. La Guardia Civil no descarta que los detenidos puedan estar implicados en otros hechos similares.