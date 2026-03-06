Un funcionario de la prisión de Villena resulta herido tras la agresión de un recluso

Un funcionario del centro penitenciario de Villena resultó herido este jueves tras la agresión de un interno que acababa de ingresar en la prisión, según ha denunciado el sindicato de funcionarios de prisiones Tu Abandono Me Puede Matar (TAMPM).

Los hechos ocurrieron en uno de los módulos considerados más conflictivos del centro alicantino. Según el sindicato, el recluso comenzó a provocar altercados poco después de su llegada, golpeando cubos de basura y lanzando una silla por los aires.

Ante la situación, varios funcionarios intervinieron para tratar de reducirlo y evitar que su comportamiento pudiera provocar incidentes mayores en el módulo. Durante la intervención, el interno se abalanzó contra los trabajadores y causó una lesión en un dedo a uno de ellos, que tuvo que ser trasladado a un hospital para recibir asistencia médica.

Antecedentes por otros altercados

Desde TAMPM aseguran que el incidente era “previsible”, ya que el recluso había protagonizado anteriormente varios altercados en el centro penitenciario del que procedía y también en el propio centro de Villena poco después de su ingreso.

El sindicato sostiene que en la prisión de origen el interno estaba sometido a medidas regimentales especiales, lo que habría implicado un régimen de vida más restrictivo, conocido como primer grado. Sin embargo, al llegar al centro alicantino fue clasificado inicialmente en régimen ordinario o segundo grado.

A juicio de la organización sindical, esta decisión habría favorecido que se produjera el incidente. Por ello, TAMPM critica la gestión de las clasificaciones penitenciarias y considera que estas decisiones acaban repercutiendo en la seguridad de los funcionarios de vigilancia interior.

El sindicato ha reclamado una revisión de este tipo de decisiones para evitar nuevas agresiones al personal penitenciario.