Libertad para un detenido en Alicante por violar y golpear a una "escort" en un trastero

La magistrada de la plaza 2 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Alicante acordó la semana pasada dejar en libertad a un joven de 22 años detenido por la Policía Nacional por agredir sexualmente y golpear en repetidas ocasiones a una "escort", con la que se había citado para un encuentro sexual en un inmueble de Alicante. La magistrada acordó esta medida al no solicitar la Fiscalía el ingreso en prisión del detenido, defendido por los abogados Juan Antonio Espinosa Vaño y Natalia Montilla.

El arrestado ya contaba con antecedentes por hechos similares y entre 2022 y 2023 la Policía Nacional le detuvo dos o tres veces por agresión sexual a su expareja, una menor tutelada de 16 años.

Estos antecedentes y la violencia empleada en el último hecho que se le imputa llevaron a los investigadores del Grupo de Delincuencia Violenta de la Policía Nacional de Alicante a alertar en su informe de la peligrosidad de este joven.

Denuncia no ratificada

Sin embargo, la Fiscalía no solicitó finalmente su ingreso en prisión después que el juzgado intentara sin éxito contactar con la víctima para que ratificara la denuncia. El detenido negó las imputaciones sobre la violencia empleada que denunció la víctima y manifestó que fue una relación sexual "consentida y pagada". Como medida cautelar sí se acordó para el investigado una orden de alejamiento de la víctima y la prohibición de comunicarse con ella por cualquier medio.

Los hechos denunciados sucedieron sobre las cuatro de la madrugada del pasado 8 de febrero en un trastero de un inmueble situado en el barrio del Pla en Alicante. La víctima, una joven de 24 años, relató a la Policía que anunciaba sus servicios de acompañamiento a hombres en la web de "Alicante hot" y esa noche concertó una cita con una persona que previamente le insistió en conocer si ella trabajaba para alguna agencia, ya que en dicho caso si disponen de protección las trabajadoras sexuales.

Cuando le dijo que trabajaba por cuenta propia le facilitó una dirección y acudió al encuentro. Al llegar había un joven esperándola en la calle y ambos se dirigieron hacia el garaje y a continuación a la zona de trasteros. A partir de este momento, le quitó de forma agresiva el móvil a la joven y la introdujo en un trastero donde la obligó a desnudarse para mantener relaciones sexuales sobre unos cartones.

Según la denuncia, la chica se negó y fue agarrada fuertemente por el cuello, causándole hematomas leves. La joven le pidió que se marcharan del trastero, pero él la tenía retenida y le advirtió que "si gritas te voy a matar". Acto seguido, afirma la denunciante que le arrancó la ropa y la arrojó al suelo, lo que le provocó más lesiones. Asimismo, la arrastró por el suelo y le golpeó en la cara en varias ocasiones, lo que le causó una herida sangrante e hinchazón del labio.

Cuando ya estaba en el suelo se produjo la agresión sexual y cuando terminó la sacó al exterior y le devolvió su teléfono móvil. La joven afirmó a la Policía que no fue esa noche a un centro médico por miedo a ser juzgada y señaló que cree que no era la primera vez que el denunciado actuaba así, ya que unos días más tarde trató de contactar a través de la misma página web con una amiga, a la que advirtió de lo que le había hecho a ella.

La denuncia fue presentada diez días después de los hechos y agentes del Grupo de Delincuencia Violenta y de la Policía Científica acudieron al trastero con el fin de realizar una inspección y allí se recabaron pruebas que están pendientes de un análisis posterior. Una vez identificado el sospechoso, que reside en el mismo inmueble, se procedió la semana pasada a su arresto y puesta a disposición judicial en Alicante.