Detenida en Alicante por ir a casa de una amiga a comer y robarle 13.400 € tras un ritual de «Palo santo»

La Policía Nacional ha detenido en Alicante a una mujer de 38 años acusada de robar 13.400 euros en efectivo y dos décimos premiados con 120 euros a una amiga que fue excompañera de trabajo y le invitó a comer a su casa el pasado diciembre.

La arrestada estaba con la víctima y otra amiga y el robo fue cometido cuando «desapareció» durante cuarenta minutos con la excusa de ir al baño y hacerle un ritual de «Palo santo» para limpiar la casa y purificarla con esta madera que se quema, según se recoge en la investigación policial. No se sabe si limpió la casa de energías negativas con la madera espiritual de «Palo santo», pero lo que sí es cierto es que le «limpió» a la víctima el dinero que estaba ahorrando para la reforma del cuarto de baño.

La arrestada por agentes del Grupo Operativo de Policía Judicial de la Comisaría de Distrito Norte de Alicante carecía hasta ahora de antecedentes policiales y quedó en libertad con cargos tras prestar declaración a mediados del pasado enero como presunta autora de un delito de hurto.

Excompañeras de trabajo

Los hechos esclarecidos sucedieron a finales del pasado diciembre en Alicante. Según la denunciante, invitó a dos amigas y excompañeras de trabajo de un centro médico estético a comer a su domicilio y al día siguiente descubrió que le habían desaparecido 13.400 euros que tenía guardados para costear parte de la reforma de su baño, así como dos décimos premiados con 20 y 100 euros que tenía dentro de su bolso.

La mujer contó a la Policía que mientras estaban de charla en la casa una de sus amigas le dijo que estaba indispuesta del estómago y necesitaba ir al baño. La amiga se ausentó unos cuarenta minutos y cuando regresó después de tanto tiempo alegó que además de estar en el baño había pasado «el palo santo» para limpiar la casa.

A media tarde salieron del domicilio las tres amigas para ir a tomar unas copas y la ahora investigada les pidió que pasaran un momento por el aparcamiento donde tenía su coche. Allí guardó una bolsa, presumiblemente con el dinero sustraído, y las tres se dirigieron a continuación a un local de ocio.

Al día siguiente descubrió que le habían desaparecido dos décimos del bolso y el dinero en efectivo. En un principió pensó que también le habían sustraído relojes y joyas valoradas en más de 30.000 euros, pero las habían movido de lugar y no se las habían llevado. La mujer contactó con sus dos amigas para explicarles lo ocurrido e inicialmente las dos aseguraron no saber nada.

Sin embargo, cuando luego les informó de que había presentado denuncia una de ellas lo confesó. Ambas se citaron en una cafetería y la amiga infiel le devolvió 8.000 euros a cambio de que retirase de la denuncia, según cuenta la víctima. Sobre los 5.400 euros restantes le dijo que le firmaría un reconocimiento de deuda para pagarle 200 euros al mes. No aceptó la propuesta y siguió reclamándole sin éxito el dinero.

La amiga fue citada en la Comisaría Provincial de Policía en Alicante y detenida por el hurto, aunque solo reconoció haberse llevado los 8.000 euros que ya devolvió a la víctima y los dos décimos premiados con 120 euros.