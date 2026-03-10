Incautan 16 kilos de speed a tres detenidos por tráfico de drogas en San Vicente y Monóvar
Uno de los arrestados por la Policía tenía una orden de ingreso en prisión de la Audiencia y guardaba en su domicilio 39.300 euros en efectivo
La Policía Nacional ha detenido en San Vicente del Raspeig y Monóvar a tres hombres de 32, 33 y 49 años acusados de traficar con drogas. A uno de los arrestados le constaba una orden de detención e ingreso en prisión por parte de la Audiencia Provincial de Alicante y tras pasar a disposición judicial se decretó el ingreso en prisión para dos de los implicados. En la operación incautaron 16 kilos de speed y 39.000 euros en efectivo, entre otros efectos.
La investigación comenzó tras recibirse informaciones sobre un varón que se encontraba vendiendo sustancias estupefacientes desde su domicilio en San Vicente del Raspeig. Tras el análisis de la información y una vez identificado dicho varón, se realizaron diversas vigilancias en torno al domicilio investigado y los agentes confirmaron su dedicación a la venta de sustancias estupefacientes a mediana escala, concretamente cocaína y speed.
Transacción de droga
Una vez recabados todos los indicios para actuar se llevó a cabo un dispositivo policial en el que este sospechoso fue detenido junto con otro varón tras ser sorprendidos realizando una transacción de sustancia estupefaciente. En el momento de la detención de ambos les fueron intervenidos unos 68 gramos de cocaína y 245 euros.
Tras su detención, se llevó a cabo un registro en el domicilio del principal investigado en San Vicente del Raspeig y se realizaron gestiones sobre otro inmueble de la localidad de Monóvar en el que se localizó a un varón que resultó también detenido por tráfico de drogas, así como por constarle una orden de detención e ingreso en prisión dictada por la Audiencia Provincial de Alicante.
En el primer domicilio, los agentes intervinieron 16´18 kilogramos de speed, 47 gramos de cocaína, siete gramos de ketamina, 170 gramos de hachís, 1´6 kilos de marihuana, pastillas de éxtasis con un peso de 111 gramos y una balanza de precisión, entre otros efectos. En el segundo domicilio, se intervinieron más de 39.300 euros en billetes fraccionados.
Tras la práctica de las diligencias policiales, dos de los detenidos fueron puestos a disposición de los juzgados de guardia de Alicante y Novelda, decretándose el ingreso en prisión para ambos.
El operativo policial llevado a cabo, ha permitido erradicar un importante punto de venta de sustancias estupefacientes que abastecía a otros puntos de la ciudad de Alicante.
Colaboración ciudadana
La Policía Nacional reitera su compromiso en la lucha contra el tráfico de drogas y recuerda a los ciudadanos que la colaboración es crucial para la detección y erradicación de estos puntos de venta en las ciudades. Por ello, insta a la ciudadanía a denunciar cualquier actividad sospechosa a través del teléfono 091, de la página web www.policia.es, o mediante el correo electrónico antidroga@policia.es.
