Desarticulan una banda que robaba coches en Alicante y Valencia para venderlos en Francia

Una operación conjunta de la Policía Nacional y la Guardia Civil ha permitido desarticular en Benidorm y Llíria una banda criminal especializada en robar vehículos en las provincias de Alicante y Valencia para su posterior traslado a Francia, donde eran vendidos una vez manipulados sus elementos de identificación. Ocho vehículos sustraídos han sido recuperados y los investigadores han detenido a dos personas en Benidorm y a otras dos en Llíria, donde tenían un chalé en el que preparaban los coches para su salida del país con conductores contratados para llevarlos por carretera.

El grupo estaba especializado en sustraer coches de las marchas Toyota, Lexus y Kia y operaba con un alto grado de especialización técnica y logística, según fuentes cercanas al caso.

La investigación se inició el pasado mes de octubre tras la localización en El Campello de un turismo Toyota Rav4 con placas falsificadas. Este hallazgo permitió destapar una trama criminal organizada dedicada al robo de vehículos y su posterior introducción en el mercado internacional, en concreto en Francia.

Dado el notable incremento de robos con fuerza de vehículos de determinadas marcas en la provincia de Alicante, se puso en marcha una operación conjunta entre Equipo de Patrimonio de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Alicante y el Grupo de Tráfico Ilícito de Vehículos de la Policía Nacional.

Las pesquisas permitieron identificar a un grupo criminal compuesto por cuatro individuos de origen bielorruso, asentados en Benidorm y Llíria. Los agentes averiguaron además que los investigados estaban especializados no solo en la sustracción de vehículos en las provincias de Alicante y Valencia, sino en completar todo el proceso necesario para su reintroducción en el mercado fuera de España.

El grupo seleccionaba previamente los vehículos y colocaba dispositivos de geolocalización para controlar sus movimientos. Posteriormente, empleaban inhibidores de frecuencia para neutralizar los sistemas de seguridad y utilizaban técnicas avanzadas de apertura electrónica de última generación para acceder a los turismos.

Una vez sustraídos, los vehículos eran trasladados a zonas apartadas donde permanecían “enfriándose” durante varias semanas para dificultar su detección. Después, procedían al troquelado de nuevos números de bastidor, la colocación de etiquetas identificativas falsas y la obtención de documentación fraudulenta expedida en otros países europeos.

Las modificaciones finales se realizaban en un chalé ubicado en el municipio valenciano de Llíria. En la fase final del proceso de robo y exportación de los coches, los miembros del grupo contactaban con conductores desplazados desde otros países, quienes transportaban los vehículos por carretera desde Alicante hasta Francia, donde eran comercializados como si fueran legales.

La fase de explotación de la operación se llevó a cabo el pasado 9 de febrero, una vez acreditada la participación de los investigados. Los agentes llevaron a cabo un registro en Benidorm en un piso, otro en un trastero alquilado en Finestrat y un tercer registro en el chalé de Llíria. Durante esta actuación fueron detenidas dos personas en Benidorm y otras dos en Llíria. Los investigadores contaron con el apoyo de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de la Comisaría de Benidorm y la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (USECIC) de Valencia para realizar las entradas y registros.

En los registros se intervino abundante material utilizado para la comisión de los delitos, entre el que destaca una máquina troqueladora para fabricar números de bastidor, instrumentos de apertura electrónica de vehículos, placas de matrícula falsas, documentación falsa de vehículos, máquina clonadora/codificadora de llaves, dispositivos de geolocalización, inhibidores de frecuencia, numerosos espadines para apertura de puertas, pintura para la modificación de números de bastidor, un juego de cuchillos ornamentados y módems portátiles para vehículos.

Asimismo, durante la operación se lograron recuperar ocho vehículos sustraídos y se intervino la totalidad del material almacenado en el trastero de Finestrat.

Los cuatro detenidos, varones de entre 40 y 50 años y con antecedentes recientes por hechos similares, han sido imputados por delitos de robo con fuerza de vehículos, falsedad documental y pertenencia a grupo criminal. Tras su puesta a disposición judicial, se decretó el ingreso en prisión provisional para los cuatro implicados.